Сын Портнова в марте выехал из Украины в статусе волонтера и не вернулся, — Схемы

Львовская ОВА, по данным журналистов, одобрила обращение общественной организации "Народная самоборона" и предоставила Игорю Портнову возможность выехать из страны на 30 дней.

29-летний сын бывшего народного депутата Андрея Портнова получил временное разрешение на выезд из Украины в качестве волонтера и до сих пор не вернулся в страну. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

По данным журналистов, 29-летний Игорь Портнов 22 марта 2022 года Львовской областной военно-гражданской администрацией был внесен в базу "Шлях" как лицо призывного возраста, которое получило разрешение на временный выезд из Украины на 30-дневный срок.

Инсайдеры авторов материала отмечают, что соответствующее решение ЛОВА вынесла на основании обращения общественной организации "Народная самооборона". Уже на следующий день, 23 марта, Игорь Портнов выехал из Украины через контрольно-пропускной пункт "Краковец" в статусе "волонтера" и до сих пор не вернулся.

Журналисты утверждают, что сын экс-замглавы Администрации Виктора Януковича не сам покидал страну. Вместе с Игорем Портновым из Украины выехал 23-летний Иван Поддубнов, который приходится племянником бывшему народному депутату. Мужчина, по состоянию на начало сентября, также не вернулся в страну.

Авторы материала обратились за комментарием к Игорю Портнову через три мессенджера. Сын экс-нардепа прочитал сообщения, но ответа не предоставил. Помимо этого, журналисты проекта "Схемы" обратились во Львовскую ОВА, чтобы узнать обстоятельства внесения Игоря Портнова в базу "Шлях" в качестве "волонтера".

"У нас в день более 200 заявок от общественных организаций по внесению в систему "Шлях", если перевести в количество людей — это более 2000 человек в день, которые едут за гуманитаркой. Таких проблем, к сожалению, много. У администрации нет функции проверки, возможностей как это проверять", — объяснил замглавы областной военной администрации Юрий Бучко.

В аналитической системе YouControl сказано, что главными учредителями ОО "Народная самооборона" являются Юрий Ходзюк и Виктор Пентак, которые основали организацию в Сумах в 2014 году. Журналисты также попытались связаться с основателями, чтобы выяснить обстоятельства выезда Игоря Портнова из страны.

По словам Пентака, с 2015 года он является учредителем ОО "Народной самообороны" только на бумаге и не обращался во Львовскую ОВА для предоставления разрешения на выезд сыну Андрея Портнова. Более того, Ходзюк последние несколько лет живет за границей и также не имеет никакого отношения к данной ситуации.

Руководитель ОО "Народная самоборона" Артем Хмыз в комментарии журналистам подтвердил, что организация не обращалась к чиновникам за предоставлением разрешения на выезд сыну экс-замглавы Администрации Виктора Януковича.

Андрей Портнов — народный депутат Украины V и VI созывов, бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича. Выехал из Украины во время Революции Достоинства. В период с 2014 по 2015 года находился под санкциями Европейского Союза. В Украину Андрей Портнов вернулся в мае 2019 года, а с конца 2021 года — находится под финансовыми и визовыми санкциями США по обвинениям в "причастности к масштабной коррупции в Украине".

Отметим, что в апреле Центр противодействия коррупции опубликовал информацию о бегстве Андрея Портнова из Украины. По данным общественников, экс-нардепу выехать из страны помог действующий заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

Позже проект "Схемы" сообщил, что сотрудники Госпогранслужбы в июне разрешили Андрею Портнову выехать из Украины через контрольно-пропускной пункт в Закарпатской области.