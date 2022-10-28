Шойгу отчитался перед Путиным об окончании "частичной мобилизации" (видео)

Глава Минобороны РФ заявил, что всего было мобилизовано 300 тысяч человек. Из них 82 тысячи после обучения уже были направлены на войну, 218 тысяч проходят обучение на полигонах.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным об окончании в стране частичной мобилизации. По его словам, все задачи, в том числе по призыву 300 тысяч человек, оборонным ведомством были выполнены. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Глава Минобороны РФ заявил, что отправка граждан, призванных по мобилизации, равно как и вручение повесток завершились 28 октября. Однако военкоматы продолжат набор в Вооруженные силы добровольцев и контрактников.

"Никаких дополнительных заданий не планируется. Военный комиссариаты в рамках СВО продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту", — отметил Шойгу.

В отчете министр также привел данные о количестве призванных из числа представителей органов власти и бизнесменов. Согласно отчету, в рамках "частичной мобилизации" были призваны 1,3 тысячи государственных чиновников и 27 тысячи предпринимателей, из них 13 тысяч якобы пошли на воинскую службу добровольцами. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет.

"13 тысяч граждан не дожидаясь повесток изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев", — утверждает Шойгу.

Также он сообщил, 82 тысячи после обучения уже были направлены в места боевых действий, из них 41 тысячи действуют в составе подразделений. Еще 218 тысяч военнослужащих проходят подготовку на полигонах.

Министр обороны страны-агрессора признал, что на начальном этапе были проблемы со снабжением и разными видами довольствия для военнослужащих, но на данный момент они якобы все разрешены.

Ранее сообщалось, что по словам замначальника Генштаба ВСУ Алексея Громова, в Украине мобилизационные мероприятия проходят с 24 февраля и на данным момент активизации и увеличения темпов призыва нет.

Вместе с тем, Начальник Киевского городского военкомата Юрий Максимив заявил, что на данный момент существует необходимость в доукомплектации и дополнении ВСУ, поэтому мобилизация в Украине продолжится.