"Увеличения и активизации нет": в Генштабе рассказали, как проходит мобилизация в Украине

Каждый месяц военнообязанных призывают для доукомплектования в определенные военные структуры, согласно обстановке на фронте и решению военно-политического руководства Украины.

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В Украине всеобщая мобилизация проходит по плану с момента полномасштабного вторжения России 24 февраля. Однако на данный момент активизации и увеличения темпов призыва военнообязанных на фоне объявления мобилизации в РФ нет. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

По его словам, каждый месяц военнообязанных призывают для доукомплектования в определенные военные структуры или на формирование новых структур. Это происходит согласно обстановке на фронте и тем решениям, которые приняло военно-политическое руководство Украины.

Громов отметил, что существенного увеличения, активизации проведения мобилизации в настоящее время нет.

"Мероприятия мобилизации проводятся по плану и будут проводиться по плану", — заявил представитель Генштаба.

Напомним, 24 октября начальник военкомата Киева Юрий Максимив заявил, что мобилизация в Украине продолжится из-за необходимости доукомплектования и пополнения ВСУ. Он заявил, что мобилизационные мероприятия будут проводиться по мере необходимости, а повестки стоит ожидать всем военнообязанным мужчинам до 60 лет.

Ранее, 17 октября советник ОП Алексей Арестович сказал, что в войне с Россией началась новая, более сложная фаза. По его словам, когда-нибудь в Украине продолжится мобилизация для пополнения личного состава ВСУ.

Тем временем в российских СМИ появилась информация, что вторая фаза мобилизации в РФ будет зимой. Тогда будут разгружены тренировочные лагеря и логистические цепочки.