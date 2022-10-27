"Збільшення та активізації немає": у Генштабі розповіли, як відбувається мобілізація в Україні

Щомісяця військовозобов'язаних призивають для доукомплектування у певні військові структури, згідно із ситуацією на фронті та рішенням військово-політичного керівництва України.

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В Україні загальна мобілізація відбувається за планом з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Однак зараз активізації та збільшення темпів призову військовозобов'язаних на тлі оголошення мобілізації у РФ немає. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

За його словами, щомісяця військовозобов'язаних закликають для доукомплектування у певні військові структури чи формування нових структур. Це відбувається відповідно до ситуації на фронті та тих рішень, які ухвалило військово-політичне керівництво України.

Громов зазначив, що суттєвого збільшення, активізації проведення мобілізації наразі немає.

"Заходи мобілізації проводяться за планом і проводитимуть за планом", — заявив представник Генштабу.

Нагадаємо, 24 жовтня начальник військкомату Києва Юрій Максимів заявив, що мобілізація в Україні продовжиться через необхідність доукомплектування та поповнення ЗСУ. Він заявив, що мобілізаційні заходи проводитимуть у міру потреби, а повістки варто чекати всім військовозобов'язаним чоловікам до 60 років.

Раніше, 17 жовтня, радник ОП Олексій Арестович сказав, що у війні з Росією почалася нова, складніша фаза. За його словами, колись в Україні продовжиться мобілізація для поповнення особового складу ЗСУ.

Тим часом у російських ЗМІ з'явилася інформація, що друга фаза мобілізації у РФ буде взимку. Тоді розвантажать тренувальні табори та логістичні ланцюжки.