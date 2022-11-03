У Росії планують розпочати другу хвилю мобілізації вже взимку, — ЗМІ

За інформацією журналістів, у різних російських органах влади та державних компаніях уже йде підготовка до нового етапу. Він може розпочатися після закінчення осіннього призову — 31 грудня.

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Влада та бізнес у Росії готуються до другої хвилі мобілізації для війни в Україні. Незважаючи на публічні заяви у Кремлі про її завершення, всередині йде підготовка до мобілізації, вона може знову розпочатися після новорічних свят. Про це повідомляє російське видання "Верстка" з посиланням на джерела.

Співрозмовники, близькі до Адміністрації президента РФ, розповіли, що плани про додатковий набір людей для відправлення на фронт лише "заморожені".

"Я не знаю точних термінів, але нова мобілізація в Росії може початися скоро, можливо вже взимку", — розповів співрозмовник журналістам.

Інше джерело розповіло, що російська влада вирішила використати період до нового року як "емоційне розвантаження населення". Однак у закінчення мобілізації ніхто не вірить.

"Зрозуміло, що люди знадобляться ще, незрозуміло лише, скільки їх буде", — каже він.

Крім того, тепер наступний етап мобілізації в Росії буде простішим, адже вже є указ президента, буде потрібно лише указ від Міноборони РФ. За інформацією журналістів, у різних російських органах влади та державних компаніях уже йде підготовка до нового етапу. Він може розпочатися після закінчення осіннього призову — 31 грудня.

Співрозмовник, близький до Ради Федерації РФ розповів виданню, що зараз стоїть завдання трохи заспокоїти росіян, які впали в паніку через мобілізацію. Проте оголошене закінчення мобілізації не має юридичної сили.

Тим часом російський уряд займається переоснащенням і модернізацією військкоматів. У самих військкоматах продовжується робота з уточнення списків військовозобов'язаних, цим також зайняті й великі компанії.

Нагадаємо, 28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу прозвітував перед Володимиром Путіним про завершення "часткової мобілізації". За його словами, на війну в Україні призвали 300 тисяч росіян, 82 тисячі вже відправили на фронт.

31 жовтня у ЗСУ розповіли, що посилення мобілізації в Україні залежатиме від мобілізаційних заходів у Росії. Зараз же потреби у збільшенні особового складу немає, а кожен територіальний центр комплектування має план за кількістю фахівців, яких потрібно призвати до лав армії.

Раніше, 18 жовтня, видання "Медуза" повідомляло, що друга хвиля мобілізації в Росії почнеться взимку. Тоді будуть розвантажені тренувальні табори та логістичні ланцюжки.