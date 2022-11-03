Путін обдурив росіян: у РФ чоловіки продовжують отримувати повістки, — ЗМІ (фото)

Росіяни скаржаться, що, попри оголошене закінчення мобілізації, військкомати, як і раніше, зобов'язують їх служити в армії.

Related video

Житель Уфи отримав повістку у військкоматі і тепер зобов'язаний з'явитися 17 листопада "для відбору на призов із мобілізації", повідомляє "База".

За даними видання, чоловікові заздалегідь зателефонували співробітники військкомату, щоб запросити на розмову. Хлопець вирішив, що коли президент Росії Володимир Путін оголосив про завершення мобілізації, а міністр оборони Сергій Шойгу доповів про виконання мобілізаційного завдання, він нічим не ризикує.

Це виявилося помилкою. У військкоматі росіянину вручили повістку з вимогою з'явитися за два тижні зі словами: "Прийдете і все дізнаєтесь".

[ + – ] Житель Уфи не очікував, що у військкоматі йому випишуть повістку

Як повідомлялося раніше, в Росії готуються до другої хвилі мобілізації. Вона може розпочатися після 31 грудня, коли закінчиться осінній призов на строкову службу. Близькі до Кремля джерела пояснили, що влада вирішила витримати паузу для "емоційного розвантаження населення". Однак у закінчення мобілізації ніхто не вірить.

Нагадаємо, у середині жовтня Володимир Путін пообіцяв, що мобілізація закінчиться до кінця місяця. 28 жовтня Шойгу звітував про закінчення часткової мобілізації, оскільки всі завдання, зокрема на призов 300 тис. осіб, виконані. У Кремлі заявили, що нема потреби завершувати мобілізацію окремим указом президента РФ.