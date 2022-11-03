Без указу Путіна: у Росії проведуть узимку новий етап мобілізації, – ЗМІ

За даними журналістів, набирати на службу в армію РФ розпочнуть наприкінці осіннього призову. Військкомати підключають до баз даних податкової, пенсійного фонду та РАГСів, а роботодавці просять чоловіків терміново здати військові квитки до відділів кадрів.

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Незважаючи на оголошення Кремля про завершення мобілізації, новий етап набору до збройних сил РФ очікується взимку. Про це розповіли джерела видання "Верстка" у російських держорганах та великому бізнесі.

В останній тиждень у Москві вирішували, як краще закінчити "часткову мобілізацію". Президент Росії Володимир Путін обіцяв порадитися з юристами, чи потрібний спеціальний указ, сказали співрозмовники.

Оскільки указу немає, провести наступний етап мобілізації буде набагато простіше, адже Путіну вже не треба видавати новий указ. Усі заходи вирішаться наказом Міноборони, коментує джерело видання у Раді федерації.

Росія готується до нового етапу мобілізації, його можуть розпочати наприкінці осіннього призову 31 грудня. На це вказують багато ознак — у московській мерії не розпустили команду фахівців, які допомагали військкоматам розбиратися у незаконних призовах.

[ + – ] Новий етап мобілізації можуть розпочати наприкінці осіннього призову 31 грудня Фото: ТАСС

"Цим експертам дозволили "відпочивати до Нового року", а потім вони мають знову з'явитися на роботу", — сказало джерело в уряді Москви.

У Росії модернізують військкомати. Уряд вирішив підключити їх до баз даних податкової служби, пенсійного фонду, автоматизованої системи "Выборы" та органів РАГСу.

"Як думаєте, навіщо військкомати зараз терміново переобладнують? Запевняю вас, це не стратегічне завдання, а тактичне: скоро їм доведеться приймати нових мобілізованих", — пояснив співрозмовник.

Два джерела говорять про заморожування планів щодо нового набору мобілізованих. Один із чиновників запевняє, що до Нового року Кремль емоційно розвантажить росіян, але у закінчення мобілізації ніхто не вірить.

Чоловіків із "Газпрому" поставили на галочку

Московська структура Міненерго РФ просила частину працівників чоловіків, яких забронювали від армії, терміново принести військові квитки до відділу кадрів. Причини цієї вимоги не пояснили, але керівник одного з відділів сказав, що це пов'язано з очікуванням нового етапу мобілізації у грудні.

[ + – ] Росіянам продовжують надсилати повістки після завершення мобілізації

Співробітникам деяких департаментів "Газпрому" озвучили таке ж прохання. У петербурзькій філії працівників просили віддавати військові квитки до відділу кадрів тиждень тому.

Військкомати центрального федерального округу збирають та оновлюють дані про мешканців регіону, які підлягають мобілізації, пише "Верстка".

"Ніщо не забуто, ніхто не забутий. Думаю, після Нового року чи навесні ми до них повернемося", — сказало джерело.

Юрист Павло Чиков каже, що наразі невідомо, чи виконало Міноборони РФ завдання щодо мобілізації. Звіт глави відомства Сергія Шойгу про набір до лав ЗС РФ 300 тисяч осіб не має нормативної сили, пояснив він.

"Припинення мобілізації позбавить влади можливості без нового указу ініціювати наступні мобілізаційні заходи, якщо вони знадобляться. Завершення мобілізації автоматично дає право всім контрактникам звільнитися з військової служби", — зауважив юрист.

"Медуза" вже писала про другу хвилю мобілізації в Росії взимку, до процесу залучатимуть роботодавців.

Нагадаємо, що Шойгу 28 жовтня розповідав про завершення "часткової мобілізації" та заклик на війну в Україні 300 тисяч росіян. Із них 82 тисячі вже відправили воювати.

Росіяни таки скаржаться, що військкомати продовжують відправляти повістки для служби в армії. Чоловіка з Уфи зобов'язали з'явитися у військкомат 17 листопада.

Командування ЗСУ 31 жовтня заявило, що проведення мобілізації в Україні залежатиме від мобілізації в РФ.