Мобилизация в России: в Приморском крае готовятся к жестким протестам, – ГУР

Военкомы Приморья должны были мобилизовать около 8 тысяч человек. Желающих воевать в Украине все меньше, поэтому силовики готовятся к массовым акциям — подключаются к системам видеонаблюдения учреждений и организаций.

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Чиновники в российском Владивостоке готовятся к массовым акциям протеста из-за недовольства населения мобилизацией в армию России. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) в Telegram.

Опасения местных властей продиктованы жестким противодействием людей мерам мобилизации в Приморском крае, говорят в военной разведке.

Полиция и спецслужбы разрабатывают планы по пресечению возможных акций неповиновения и усиливают в Приморском крае полицейский режим, отметили в ГУР МО.

Одна и мер — это проверка работоспособности систем видеонаблюдения учреждений и организаций Владивостока. Правоохранительни просят дать к ним удаленный доступ. В ближайшие месяцы на санкционированных властями массовых мероприятиях будут устанавливаться рамочные металлоискатели при входе, заметила украинская разведка.

По данным ГУР МО, подавляющее большинство населения не поддерживает войну в Украине и мобилизационные мероприятия в Приморском крае. Причины этого — проживание в регионе значительного количества этнических украинцев и потери российской армии.

Губернатор региона Олег Кожемяко объявил 3 ноября о завершении мобилизации в Приморском крае. По информации чиновника, набор в войска остановили еще 31 октября. Желающих поступить на воинскую службу по контракту или пойти воевать добровольцами просили обращаться в военкоматы по месту жительства.

Военный комиссар края Николай Тригубко говорил, что в Приморье должны были мобилизовать более 7 700 человек. Чиновники правительства края якобы получили 150 повесток и пошли в военкоматы

Житель Владивостока умер после протеста на призывном пункте

В сентябре житель Владивостока, 39-летний Сергей Федосеенко высказался против мобилизации на призывном пункте. Военкомы, как сообщало "Радио Свобода", вызвали полицейских. Они надели на мужчину наручники и увели в служебный автомобиль.

[ + – ] Федосеенко увезли в отдел полиции и он умер

После прибытия в ОВД полицейские увидели, что ему стало плохо и вызвали скорую помощь, врачи констатировали смерть. Как Федосеенко везли в отдел полиции и что с ним было в полицейском автомобиле, неизвестно.

"Я и не знал, что он в военкомат планирует идти. Тем более, с протестом. Я удивлен, потому что брат, который там живет мне сказал, что отец идет добровольцем и сам сел в автобус с мобилизованными", — сказал сын погибшего Вячеслав.

Напомним, что ранее во Владивостоке забрали в армию человека-мема Ивана Горбачева. Мужчина прославился рассказами о множестве клонах среди людей с вживленными чипами, которые занимаются блудом.

Президент РФ Владимир Путин обещает выплатить мобилизованным 195 тыс. рублей (3150 долларов). Деньги получают не все — более 100 новобранцев в ульяновском центре подготовки отказались воевать, пока не получат сумму.

Министр обороны России Сергей Шойгу отчитывался о завершении "частичной мобилизации" 28 октября, 82 тыс. человек уже отправили воевать в Украине.