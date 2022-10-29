"Большое количество клонов": в РФ мобилизировали человека-мема из Владивостока (фото)

Мужчина прославился благодаря своему аккаунту в Twitter, где он рассказывал, что среди обычных людей находится большое количество клонов с вживленными чипами, которые занимаются блудом. Теперь он якобы стал зампилотом роты.

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Во Владивостоке мобилизировали человека-мема Ивана Горбачева, который прославился благодаря своему аккаунту в Twitter. Там он рассказывал, что среди обычных людей находится большое количество клонов с вживленными чипами, которые занимаются блудом. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Сообщается, что около недели назад военкомат Приморского края России мобилизовал мужчину. Кроме того, Горбачев рассказал, что якобы стал замполитом роты.

Он утверждает, что в прошлом служил в Военно-морском флоте РФ и имеет звание "гидромайора" — капитана третьего ранга. Неизвестно, проходил ли мужчина медицинскую комиссию и когда его отправят на войну в Украину.

[ + – ] Иван Горбачев [ + – ] Иван Горбачев

Что известно о Горбачеве?

Мужчина прославился в 2015 году благодаря своему аккаунту в Twitter. На своей странице в социальной сети Иван рассказывал, что среди обычных людей находится большое количество клонов с вживленными чипами, которые занимаются блудом. Иван Горбачев подозревал, что спецслужбы различных стран могли заменить его клоном.

Также он регулярно писал, что "девственник и никогда не блудил". Кроме того, мужчина периодически публиковал фотографии своего текущего местоположения. Таким образом он хотел доказать, что его не подменили на клона. Обязательный атрибут его фото — рука с часами или документ, подтверждающий, что он находился в автобусе или столовой.

В 2016 году в сети разлетелась фотография Ивана Горбачеве в костюме хирурга с надписью "этот человек с зарплатой в 15 тыс. спасает десятки детских жизней, давайте скажем ему спасибо". Фото завирусилось и собрало много лайков в других соцсетях.

Напомним, 22 октября СМИ писали, что в Москве группа призванных в рамках мобилизации мужчин, военно-учетная запись которых не подошла под требуемые, не смогла покинуть военкомат. Им пригрозили статьей о дезертирстве.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о завершении "частичной мобилизации". Он заявил, что всего было мобилизовано 300 тысяч человек. Из них 82 тысячи после обучения уже были направлены на войну