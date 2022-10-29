"Велика кількість клонів": у РФ мобілізували людину-мем із Владивостока (фото)

Чоловік прославився завдяки своєму обліковому запису у Twitter, де він розповідав, що серед звичайних людей є велика кількість клонів зі вживленими чипами, які займаються блудом. Тепер він нібито став замполітом роти.

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У Владивостоці мобілізували людину-мем Івана Горбачова, який прославився завдяки своєму акаунту у Twitter. Там він розповідав, що серед звичайних людей є велика кількість клонів зі вживленими чипами, які займаються розпустою. Про це пише Telegram-канал BAZA.

Повідомляється, що близько тижня тому військкомат Приморського краю Росії мобілізував чоловіка. Крім того, Горбачов розповів, що нібито став замполітом роти.

Він стверджує, що в минулому служив у Військово-морському флоті РФ і має звання "гідромайора" — капітана третього рангу. Невідомо, чи чоловік проходив медичну комісію та коли його відправлять на війну в Україну.

[ + – ] Іван Горбачов [ + – ] Іван Горбачов

Що відомо про Горбачова?

Чоловік прославився у 2015 році завдяки своєму акаунту у Twitter. На своїй сторінці в соціальній мережі Іван розповідав, що серед звичайних людей перебуває велика кількість клонів зі вживленими чипами, які займаються розпустою. Іван Горбачов підозрював, що спецслужби різних країн могли замінити його на клон.

Також він регулярно писав, що "невинний і ніколи не займався розпустою". Крім того, чоловік періодично публікував фотографії свого поточного розташування. Так він хотів довести, що його не підмінили на клон. Обов'язковий атрибут його фото — рука з годинником або документ, що підтверджує, що він був у автобусі чи їдальні.

У 2016 році в мережі розлетілася фотографія Івана Горбачова в костюмі хірурга з написом "ця людина із зарплатою в 15 тис. рятує десятки дитячих життів, давайте скажемо йому спасибі". Фото завірусилося та зібрало багато лайків в інших соцмережах.

Нагадаємо, 22 жовтня ЗМІ писали, що в Москві група прихваних у межах мобілізації чоловіків, військово-обліковий запис яких не підійшов під необхідні, не змогла залишити військкомат. Їм пригрозили статтею про дезертирство.

28 жовтня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу прозвітував перед Володимиром Путіним про завершення "часткової мобілізації". Він заявив, що всього мобілізували 300 тисяч людей. Із них 82 тисячі після навчання вже були спрямовані на війну.