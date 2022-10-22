Зір -8 та примусова зміна ВОС: як у Москві поповнюють мобілізаційний фонд (відео)

Чоловіків, військово-облікова спеціальність яких не відповідає критеріям часткової мобілізації, спочатку повернули зі збірного пункту, але потім поміняли їм ВОС і змусили стояти під закритим військкоматом. Тим, хто не хотів брати участь у всьому цьому, погрожують статтею за дезертирство.

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Група призваних у рамках часткової мобілізації росіян, військово-облікова спеціальність (ВОС) яких не підійшла під необхідні, не змогла залишити військкомат, оскільки їм пригрозили статтею про дезертирство, повідомляє "Нова газета. Європа". Це сталося у Царициному, на півдні Москви.

За словами очевидця, чоловіків повернули до Москви зі збірного пункту та привезли під закритий військкомат, заборонивши покидати територію. Водночас місцевий військовий комісар Віктор Кузнецов самостійно хотів записати резервістів у стрілки, змінивши їх ВОС. Серед тих, хто ледь не став стрільцем, був і чоловік із зором -8.

"Кожному особисто він прописав 100 970 ВОС і більше ніж половина хлопців поїхали з новими посадами. Решту повернули, оскільки вони відмовилися підписувати деякі документи і не згодні зі зміною ВОС", — повідомив він.

Згодом усіх мобілізованих відпустили, але їм наказали з'явитися у військкомат за кілька днів уранці. У разі неявки їх можуть оголосити дезертирами.

Раніше ЗМІ з посиланням на голову комітету Держдуми Андрія Картаполова повідомили, що після початку часткової мобілізації близько 10 тисяч викликаних на збірні пункти людей повернули додому "з різних причин". 14 жовтня президент РФ Володимир Путін запевнив, що часткову мобілізацію буде завершено протягом двох тижнів.

Мобілізаційні заходи, що розпочалися в Росії 21 вересня, вже неодноразово відзначилися скандалами. Найгучніший із них – розстріл 15 жовтня на полігоні Бєлгородської області. Тоді кілька мобілізованих громадян РФ відкрили вогонь, вбивши та поранивши кілька десятків людей. Згодом російські силовики кваліфікували інцидент на полігоні як теракт. Офіційно повідомили про 11 загиблих та 15 поранених, проте очевидці заявили, що жертв як мінімум удвічі більше.

Також повідомлялося, що наприкінці вересня 25-річний мобілізований в Іркутській області розстріляв військового комісара Олександра Єлісєєва.

Незважаючи на те, що мобілізація викликає невдоволення серед росіян, вона продовжується і навіть поширилася на сусідню країну. Там у вигляді навчальних зборів проходить прихована мобілізація у власні Збройні сили.