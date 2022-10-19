"Наслідок політики Кремля": мобілізація викликає ненависть у російському суспільстві, — ISWАналі

Аналітики заявили, що російські сили надто "деградували", щоб знову відкривати північний фронт в Україні.

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Оголошена президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації викликала напругу у суспільстві. Щобільше, нерівномірне проведення мобілізаційних заходів посилює проблеми з національними меншинами, про що заявили аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW).

Так, у новому звіті сказано, що стрілянина 15 жовтня на полігоні в Білгородській області, ймовірно, була природним наслідком продовження політики Кремля. Москва використовує бідні прошарки населення меншин, щоб їхні представники вирушали воювати до України.

При цьому, як заявили аналітики, Кремль захищає етнічних росіян і багатших громадян Росії. Тому й могла статися стрілянина на полігоні у Білгороді.

"Російський інформаційний простір багато в чому відреагував запеклою ксенофобською риторикою щодо мігрантів із Центральної Азії та інших периферійних соціальних груп", — сказано в повідомленні.

Також аналітики заявили, що Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну. Проте аналітики запевняють, що малоймовірно, що білоруська армія вступить у війну.

"Російські Збройні Сили майже напевно надто деградували, щоб найближчими місяцями знову відкрити північний фронт проти України з території Білорусі", — сказано у звіті.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін може оголосити військовий стан у РФ і закрити кордони для виїзду. За інформацією журналістів, на засіданні Ради безпеки РФ планують обговорити "міграційні питання".

Ще нагадаємо, що Тегеран посилає інструкторів до Криму для допомоги російським військовим. За словами журналістів, невідомо скільки інструкторів з Ірану працюють в окупованому Криму. У США впевнені, що РФ дуже залежить від іранських дронів.

Також повідомлялося, що Росія використовує нову тактику, щоб зробити анексію територій України законною. Журналісти пишуть, що Росія використовує проблеми зміни клімату та екології, щоб узаконити на міжнародному рівні анексію українських теренів.