"Последствие политики Кремля": мобилизация вызывает ненависть в российском обществе, — ISWАнали

Аналитики заявили, что российские силы слишком "деградировали", чтобы снова открывать северный фронт в Украине.

Related video

Объявленная президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации вызвало напряжение в российском обществе. Более того, неравномерное проведение мобилизационных мероприятий усугубляет проблемы с национальными меньшинствами, о чем заявили аналитики Американского института изучения войны (ISW).

Так, в новом отчете сказано, что стрельба 15 октября на полигоне в Белгородской области, вероятно, была естественным следствием продолжающейся политики Кремля. Москва использует бедные слои населения меньшинств, чтобы их представители отправлялись воевать в Украину.

При этом, как заявили аналитики, Кремль защищает этнических русских и более богатых граждан России. Поэтому и могла произойти стрельба на полигоне в Белгороде.

"Российское информационное пространство во многом отреагировало яростной ксенофобской риторикой в ​​отношении мигрантов из Центральной Азии и других периферийных социальных групп", — сказано в сообщении.

Также аналитики заявили, что Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российского вторжения в Украину. Однако аналитики уверяют, что маловероятно, что белорусская армия вступит в войну.

"Российские Вооруженные Силы почти наверняка слишком деградировали, чтобы в ближайшие месяцы вновь открыть северный фронт против Украины с территории Беларуси", — сказано в отчете.

Ранее Фокус сообщал, что Путин может объявить военное положение в РФ и закрыть границы для выезда. По информации журналистов, на заседании Совбеза РФ планируют обсудить "миграционные вопросы".

Еще напомним, что Тегеран посылает инструкторов в Крым для помощи российским военным. По словам журналистов, неизвестно, сколько инструкторов из Ирана работают в оккупированном Крыму. В США уверены, что РФ очень зависима от иранских дронов.

Также сообщалось, что Россия использует новую тактику, чтобы сделать аннексию территорий Украины законной. Журналисты пишут, что Россия использует проблемы изменения климата и экологии, чтобы узаконить на международном уровне аннексию украинских территорий.