Путин завтра может объявить военное положение в РФ и закрыть границы для выезда, — СМИ

По информации журналистов, на заседании Совбеза РФ планируют обсудить "миграционные вопросы". Предполагается, что после этого Совет Федерации утвердит военное положение, либо будут кадровые переустановки в российском правительстве.

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Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности, 19 октября, на котором будут обсуждаться миграционные вопросы. Не исключено, что в дальнейшем в стране введут военное положение. Об этом сообщает издание "Верстка" со ссылкой на источники в Совете федерации РФ.

Известно, что на завтрашнем заседании Совбеза будут обсуждать "регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности".

Тем временем сенаторам Совета федерации РФ поступают sms-сообщения с оповещением их о том, что планерное заседание 19 октября продолжится после перерыва с 17:00. Сенаторам не сообщают, какой будет программа заседания после этого, однако рассказали, что она будет связана с повесткой Совбеза.

Они допустили, что в России может быть введено военное положение, которое утверждается Совфедом, либо будут кадровые перестановки в российском правительстве.

Оппозиционный российский политик Михаил Ходорковский предполагает, что в стране могут ввести либо военное, либо чрезвычайное положение.

"Завтра Совбез проведет экстренное заседание "по вопросам миграции" — это значит, что границу могут закрыть. Также не исключено введение военного или чрезвычайного положения. Сенаторов просят задержаться на работе, т.к. без их одобрения ввести ВП или ЧП нельзя.", — написал он.

Напомним, 18 октября командующий оккупационных войск РФ в Украине выступил с обращением, в котором заявил, что ситуация на фронте для российских войск напряженная. Он также не исключил "непростых решений" в отношении оккупированного Херсона.

Тем временем исполняющий обязанности "губернатора" Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона эвакуироваться якобы из-за провокаций ВСУ. По его словам, украинские военные уже накопили силы для контрнаступления и готовы ударить.