Путін завтра може оголосити воєнний стан в РФ і закрити кордони для виїзду, — ЗМІ

На засіданні Ради безпеки РФ 19 жовтня обговорять "міграційні питання". Передбачається, що після цього Рада Федерації затвердить воєнний стан, або кадрові переустановки в російському уряді.

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Президент Росії Володимир Путін проведе засідання Ради безпеки, 19 жовтня, на якому обговорюватимуться міграційні питання. Не заперечують, що надалі у країні запровадять воєнний стан. Про це повідомляє видання "Верстка" з посиланням на джерела в Раді федерації РФ.

Відомо, що на завтрашньому засіданні Ради безпеки обговорюватимуть "регулювання міграційних процесів на користь соціально-економічного розвитку країни та суспільно-політичної стабільності".

Тим часом сенаторам Ради федерації РФ надходять SMS-повідомлення з оповіщенням їх про те, що планерне засідання 19 жовтня продовжиться після перерви із 17:00. Сенаторам не повідомляють, якою буде програма засідання після цього, проте розповіли, що вона буде пов'язана з порядком денним Радбезу.

Вони припустили, що в Росії може бути введений воєнний стан, який затверджується Радфедом, або кадрові перестановки в російському уряді.

Опозиційний російський політик Михайло Ходорковський припускає, що в країні можуть запровадити або воєнний, або надзвичайний стан.

"Завтра Рада безпеки проведе екстрене засідання "з питань міграції" — це означає, що кордон можуть закрити. Також не заперечується введення воєнного чи надзвичайного стану. Сенаторів просять затриматися на роботі, тому що без їх схвалення запровадити ВС або НС не можна", — написав він.

Нагадаємо, 18 жовтня командувач окупаційних військ РФ в Україні звернувся зі зверненням, в якому заявив, що ситуація на фронті для російських військ напружена. Він також не заперечив можливості ухвалення "непростих рішень" щодо окупованого Херсона.

Тим часом виконувач обов'язків "губернатора" Херсонської області Володимир Сальдо закликав мешканців регіону евакуюватися нібито через провокації ЗСУ. За його словами, українські військові вже накопичили сили для контрнаступу та готові вдарити.