Журналисты пишут, что Россия использует проблемы изменения климата и экологии, чтобы узаконить на международном уровне аннексию украинских территорий.

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Украина и Россия сражаются за выбросы парниковых газов в Крыму и других оккупированных Кремлем территориях. Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что это новый метод, при помощи которого Российская Федерация пытается легитимировать свою аннексию. Обе стороны готовятся встретиться в Египте в ноябре для нового раунда переговоров ООН по климату. Ожидается, что Украина и Россия представят официальные данные о выбросах.

Как рассказал бывший заместитель министра энергетики Украины Алекс Рябчин, если члены ООН подпишут документы, в которых Россия включает крымские выбросы в состав своей территории, это будет шагом к нормализации применения силы для изменения границ.

"Каждый документ, в котором нет сносок, где не сказано, что Крым является украинским, — это гибридная дипломатическая стратегия России, направленная на легитимацию этого", — сказал он.

По словам главы министерства экологии Руслана Стрельца, некоторые международные политики в прошлом просили Украину отделить вопросы климата от более политического спора за Крым. Они говорили, что реальный подсчет глобальных выбросов важнее в дипломатии. Однако Киев продолжал включать оценки выбросов Крыма в свои годовые отчеты.

Стрелец заявил, что это придало Путину смелости.

"Эти звонки, сделанные в мирное время, фактически подтолкнули его к началу войны", — сказал он.

Министр отказался назвать кого-либо из этих западных политиков по имени, однако сказал, что чиновники ООН сами часто являются проблемой. Так, украинским дипломатам приходится тратить много времени, чтобы убедить секретариат ООН следовать резолюциям организации.

Ранее Фокус сообщал, что МИД РФ заявил, что Украина не исполняла условия Будапештского меморандума. По утверждению российских дипломатов, Москва никогда не угрожала Украине применением ядерного оружия.

Также сообщалось, что Молдавия заявила о готовности объявить мобилизацию. По словам министра обороны страны, если ситуация вокруг российско-украинского вооруженного противостояния будет ухудшаться, Молдавия имеет достаточно кадровых военных и резервистов, чтоб обеспечить себе безопасность.

Еще напомним, что в Великобритании ждут возвращения Бориса Джонсона на пост премьера. По данным опроса, 63% представителей Консервативной партии отдали бы свои голоса за Бориса Джонсона, 60% — за Риши Сунака, 54% — за Пенни Мордонт, младшего министра по торговой политике.