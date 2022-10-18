Украина не исполняла условия Будапештского меморандума, — МИД РФ

По утверждению российских дипломатов, Москва никогда не угрожала Украине применением ядерного оружия.

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Министерство иностранных дел Российской Федерации обвинило Украину в нарушении условий Будапештского меморандума. Об этом сообщает ряд росСМИ.

В профильном министерстве государства-агрессора считают, что наша страна не выполняла условия подписанного документа на протяжении многих лет. Однако в чем заключается нарушение условий меморандума, в главном дипведомстве РФ не сообщили.

Российское МИД также сделало заявление о том, что Россия не угрожала и не угрожает ядерным оружием Киеву.

Что такое Будапештский меморандум

Это межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

Москва, Лондон и Вашингтон в обмен на отказ Украины от ядерного арсенала обязались уважать независимость, суверенитет и границы нашей страны.

Также этот международный договор гарантировал, что страны-подписанты не будут применять ядерное оружие против Украины. А, если страна станет жертвой агрессии или объектом угрозы агрессии с использованием ядерного оружия, страны-гаранты будут добиваться незамедлительной реакции и действий со стороны ООН.

Заметим, что несколько позже на определенных условиях к меморандуму присоединились Китай и Франция.

Высшее руководство Украины и Министерство иностранных дел нашей страны пока официально данное заявление не прокомментировали.

Ядерный потенциал Украины: каким оружием владела наша страна

После распада СССР Украина получила третий в мире запас ядерного оружия.

Наша страна унаследовала 176 межконтинентальных баллистических ракет, которые несли 1272 ядерных боеголовки. В общей сложности на территории Украины находились 2500 единиц тактического ядерного оружия.

Напомним, международные СМИ недавно написали о том, что возможно применение тактического ядерного оружия в Украине. Президент страны-агрессора, оставляет за собой такое право, и все в итоге может дойти до применения смертоносного оружия в Украине.

Кроме того, бизнесмен Илон Маск считает, что Россия скорее применит ядерное оружие, чем отдаст Крым. По словам предпринимателя, Россия подверглась всевозможным санкциям, и терять им уже нечего. А обмен ядерными ударами с США приведет к Третьей мировой.