Путин объявил войну Западу: возможно применение тактического ядерного оружия в Украине, — СМИ

По оценкам Томаса Хальденванга, главы Федерального ведомства по охране конституции Германии, порог запрета на операции для российских спецслужб снизился. В будущем возможны случаи заказных убийств, подобных тому, которое произошло в 2019 году в Берлине.

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Руководители спецслужб Германии предупредили об угрозе дальнейшей эскалации со стороны РФ, в частности, о возможных политических убийствах на территории Германии. Об этом сообщает Der Spiegel.

Руководители немецких спецслужб, в частности, Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV), Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Службы военной контрразведки (МАД), недавно выступили в Бундестаге.

Глава BfV Томас Хальденванг заявил, что нападение РФ на Украину "меняет правила игры" во всех аспектах, касающихся политики безопасности, и это напрямую влияет на внутреннюю безопасность Германии.

По его словам, высланные в апреле федеральным правительством 40 российских шпионов — это далеко не все агенты Москвы, которые были и остаются на территории Германии. По оценкам Хальденванга, порог запрета на операции для российских спецслужб снизился и в будущем можно ожидать больше случаев наподобие убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которое произошло в Берлине в 2019 году. Результаты журналистского расследования доказали причастность к этому случаю РФ.

Тактическое ядерное оружие

Бруно Каль, возглавляющий BND, предупредил, что действия главы Кремля Владимира Путина — это, по сути, "объявление войны свободному демократическому миру".

Каль заявил, что открытое вторжение Путина в Украину не стало неожиданностью для BND. Вместе с тем, до 24 февраля представители немецких спецслужб гораздо сдержаннее оценивали возможные действия Путина, в сравнении с оценками американских и британских коллег.

Сейчас же Бруно Каль уже прямо предупреждает о возможном применении Россией ядерного оружия. По его словам, президент страны-агрессора, оставляет за собой такое право, и все в итоге может дойти до применения тактического ядерного оружия в Украине.

Напомним, что, по оценкам американского дипломата, у Зеленского будет право наносить удары по Москве после применения Путиным ядерного оружия.

Ранее Фокус сообщал, что представитель ЕС Жозеп Боррель предупредил, что армия России будут полностью уничтожена, если Путин прибегнет к ядерному удару. В своем недавнем заявлении Боррель употребил термин аннигиляции применительно к российским войскам, но вместе с тем добавил, что ответ Запада будет неядерным.