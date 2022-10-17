Путін оголосив війну Заходу: можливе застосування тактичної ядерної зброї в Україні, — ЗМІ

За оцінками Томаса Хальденванга, голови Федерального відомства з охорони конституції Німеччини, поріг заборони на операції для російських спецслужб знизився. У майбутньому можливі випадки вбивств на замовлення, подібних до тих, що сталися в 2019 році в Берліні.

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Керівники спецслужб Німеччини попередили про загрозу подальшої ескалації з боку РФ, зокрема про можливі політичні вбивства на території Німеччини. Про це повідомляє Der Spiegel.

Керівники німецьких спецслужб, зокрема Федерального відомства з охорони конституції Німеччини (BfV), Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) та Служби військової контррозвідки (МАД), нещодавно виступили в Бундестазі.

Глава BfV Томас Хальденванг заявив, що напад РФ на Україну "змінює правила гри" в усіх аспектах політики безпеки, і це безпосередньо впливає на внутрішню безпеку Німеччини.

За його словами, вислані у квітні федеральним урядом 40 російських шпигунів — це далеко не всі агенти Москви, які були і залишаються на території Німеччини. За оцінками Хальденванга, поріг заборони на операції для російських спецслужб знизився і в майбутньому очікується більше випадків на кшталт вбивства колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, яке сталося в Берліні в 2019 році. Результати журналістського розслідування довели причетність до цієї події РФ.

Тактична ядерна зброя

Бруно Каль, який очолює BND, попередив, що дії глави Кремля Володимира Путіна — це, по суті, "оголошення війни вільному демократичному світу".

Каль заявив, що відкрите вторгнення Путіна в Україну не стало несподіванкою для BND. Разом із тим, до 24 лютого представники німецьких спецслужб набагато стриманіше оцінювали можливі дії Путіна порівняно з оцінками американських і британських колег.

Зараз Бруно Каль уже прямо попереджає про можливе застосування Росією ядерної зброї. За його словами, президент країни-агресора залишає за собою таке право, і все зрештою може дійти до застосування тактичної ядерної зброї в Україні.

Нагадаємо, що, за оцінками американського дипломата, Зеленський матиме право завдавати ударів по Москві після застосування Путіним ядерної зброї.

Раніше Фокус повідомляв, що представник ЄС Жозеп Боррель попередив, що армія Росії буде повністю знищена, якщо Путін вдасться до ядерного удару. У своїй нещодавній заяві Боррель ужив термін анігіляції стосовно російських військ, але водночас додав, що відповідь Заходу буде неядерною.