Україна не виконувала умови Будапештського меморандуму, — МЗС РФ

За твердженням російських дипломатів, Москва ніколи не погрожувала Україні застосуванням ядерної зброї.

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Міністерство закордонних справ Російської Федерації звинуватило Україну у порушенні умов Будапештського меморандуму. Про це повідомляє низка росЗМІ.

У профільному міністерстві держави-агресора вважають, що наша країна не виконувала умови підписаного документа багато років. Однак у чому полягає порушення умов меморандуму, у головному дипвідомстві РФ не повідомили.

Російське МЗС також зробило заяву про те, що Росія не погрожувала та не погрожує ядерною зброєю Києву.

Що таке Будапештський меморандум

Це міждержавний документ щодо гарантій безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Підписали 5 грудня 1994 року лідери України, Росії, Великобританії та США.

Москва, Лондон та Вашингтон в обмін на відмову України від ядерного арсеналу зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та кордони нашої країни.

Також цей міжнародний договір гарантував, що країни-підписанти не застосовуватимуть ядерну зброю проти України. А якщо країна стане жертвою агресії або об'єктом загрози агресії з використанням ядерної зброї, країни-гаранти домагатимуться негайної реакції та дій з боку ООН.

Зауважимо, що пізніше на певних умовах до меморандуму приєдналися Китай і Франція.

Найвище керівництво України та Міністерство закордонних справ нашої країни поки офіційно дану заяву не прокоментували.

Ядерний потенціал України: якою зброєю володіла наша країна

Після розпаду СРСР Україна отримала третій у світі запас ядерної зброї.

Наша країна успадкувала 176 міжконтинентальних балістичних ракет, які несли 1272 ядерні боєголовки. Загалом на території України було 2500 одиниць тактичної ядерної зброї.

Нагадаємо, міжнародні ЗМІ нещодавно написали про те, що можливе застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Президент країни-агресора залишає за собою таке право, і все врешті-решт може дійти до застосування смертоносної зброї в Україні.

Крім того, бізнесмен Ілон Маск вважає, що Росія швидше застосує ядерну зброю, ніж віддасть Крим. За словами підприємця, Росія зазнала всіляких санкцій, і втрачати їм уже нема чого. А обмін ядерними ударами зі США призведе до Третьої світової.