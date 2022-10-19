Росія використовує нову тактику, щоб зробити анексію територій України законною, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що Росія використовує проблеми зміни клімату та екології, щоб узаконити на міжнародному рівні анексію українських теренів.

Related video

Україна та Росія борються за викиди парникових газів у Криму та інших окупованих Кремлем територіях. Про це повідомляє The Washington Post.

Повідомляється, що це новий метод, за допомогою якого Російська Федерація намагається легітимувати свою анексію. Обидві сторони готуються зустрітися у Єгипті у листопаді для нового раунду переговорів ООН щодо клімату. Очікується, що Україна та Росія представлять офіційні дані про викиди.

Як розповів колишній заступник міністра енергетики України Алекс Рябчин, якщо члени ООН підпишуть документи, в яких Росія включає кримські викиди до складу своєї території, це буде крок до нормалізації застосування сили для зміни кордонів.

"Кожен документ, у якому немає виносок, де не сказано, що Крим є українським, — це гібридна дипломатична стратегія Росії, спрямована на легітимацію цього", — сказав він.

За словами глави міністерства екології Руслана Стрільця, деякі міжнародні політики в минулому просили Україну відокремити питання клімату від політичної суперечки за Крим. Вони говорили, що реальний підрахунок глобальних викидів важливіший у дипломатії. Проте Київ продовжував включати оцінки викидів Криму до своїх річних звітів.

Стрілець заявив, що це надало Путіну сміливості.

"Ці дзвінки, зроблені у мирний час, фактично підштовхнули його до початку війни", — сказав він.

Міністр відмовився назвати когось із цих західних політиків на ім'я, проте сказав, що чиновники ООН самі часто є проблемою. Так, українським дипломатам доводиться витрачати багато часу, щоб переконати секретаріат ООН дотримуватися резолюцій організації.

Раніше Фокус повідомляв, що МЗС РФ заявило, що Україна не виконувала умови Будапештського меморандуму. За твердженням російських дипломатів, Москва ніколи не загрожувала Україні застосуванням ядерної зброї.

Також повідомлялося, що Молдова заявила про готовність оголосити мобілізацію. За словами міністра оборони країни, якщо ситуація навколо російсько-українського збройного протистояння погіршуватиметься, Молдова має достатньо кадрових військових та резервістів, щоб забезпечити собі безпеку.

Ще нагадаємо, що у Великій Британії чекають повернення Бориса Джонсона на посаду прем'єра. За даними опитування, 63% представників Консервативної партії віддали б свої голоси за Бориса Джонсона, 60% — за Ріші Сунака, 54% — за Пенні Мордонт, молодшого міністра торгової політики.