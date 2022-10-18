Названо дві умови: Молдова заявила про готовність оголосити мобілізацію

За словами міністра оборони країни, якщо ситуація навколо російсько-українського збройного протистояння погіршуватиметься, Молдова має достатньо кадрових військових і резервістів, щоб гарантувати собі безпеку.

Related video

У Кишиневі заявили про готовність оголосити мобілізацію, але лише за двох певних умов. Про це заявив міністр оборони країни Анатолій Носатий в інтерв'ю телеканалу "ТВР — Молдова".

"Молдова оголосить мобілізацію у разі радикальних змін під час воєнних дій в Україні або збільшення потоку біженців", — сказав Носатий.

Глава Міноборони республіки не уточнив, що має на увазі під "радикальними змінами".

Також, за його словами, ще з 24 лютого Збройні сили Молдови було приведено у бойову готовність. Дещо пізніше, коли офіційний Кишинів вважав, що ситуація нормалізувалася, молдавська армія повернулася у звичайний режим функціонування.

Крім того, Носатий розповів журналістам про ситуацію з резервістами. Він наголосив, що в 2022 році армія перевиконала план зі зборів резервістів. Наступного року командування має намір збільшити план перепідготовки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кремль ухвалив рішення атакувати Молдову. В українській розвідці вважають, що Кремль уже ухвалив рішення про напад на країну. Передбачається, що Москва може висадити повітряний десант у районі Придністров'я з боку окупованого Криму.

Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, армія РФ готує провокації у Придністров'ї на період травневих свят.