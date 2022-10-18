Названы два условия: Молдавия заявила о готовности объявить мобилизацию

По словам министра обороны страны, если ситуация вокруг российско-украинского вооруженного противостояния будет ухудшаться, Молдавия имеет достаточно кадровых военных и резервистов, чтоб обеспечить себе безопасность.

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В Кишиневе заявили о готовности объявить мобилизацию, но лишь при двух определенных условиях. Об этом заявил министр обороны страны Анатолий Носатый в интервью телеканалу "ТВР — Молдова".

"Молдавия объявит мобилизацию в случае радикальных изменений в ходе военных действий в Украине или увеличения потока беженцев", — сказал Носатый.

Глава Минобороны республики не уточнил, что имеет в виду под "радикальными изменениями".

Также, по его словам, еще с 24 февраля Вооруженные силы Молдавии была приведена в боевую готовность. Несколько позже, когда официальный Кишинев посчитал, что ситуация нормализовалась, молдавская армия вернулась в обычный режим функционирования.

Кроме того, Носатый рассказал журналистам о ситуации с резервистами. Он подчеркнул, что в 2022 году армия перевыполнила план по сборам резервистов. В будущем году командование намерено увеличить план по переподготовке.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кремль принял решение атаковать Молдавию. В украинской разведке считают, что Кремль уже принял решение о нападении на страну. Предполагается, что Москва может осуществить высадку воздушного десанта в районе Приднестровья со стороны оккупированного Крыма.

Напомним, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, армия РФ готовит провокации в Приднестровье на период майских праздников.