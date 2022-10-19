"Втянула Иран в войну": Тегеран посылает инструкторов в Крым для помощи российским военным, — NYT

По словам журналистов, неизвестно, сколько инструкторов из Ирана работают в оккупированном Крыму. В США уверены, что РФ очень зависима от иранских дронов.

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Иран направил инструкторов на оккупированную территорию Украины, чтобы помочь российским военным овладеть дронами-камикадзе Shahed-136, которые Москве предоставил Тегеран. Об этом пишет издание The New York Times.

Сообщается, что Иранские инструкторы работают с российской военной базы в Крыму, где базируются многие дроны-камикадзе. Инструкторы из Корпуса стражей исламской революции, подразделения иранских вооруженных сил, признанного Соединенными Штатами террористической организацией.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и отставной офицер ЦРУ Мик Малрой заявил, что отправка дронов и инструкторов на Украину глубоко втянула Иран в войну на стороне России.

"Даже если они просто инструкторы и тактические советники в Украине, я думаю, что это существенно", — сказал Малрой.

По его словам, российские военные хотят сделать жизнь украинцев невыносимой, а потому используют дроны для атак на гражданскую инфраструктуру.

Издание пишет, что первоначально Россия направила свой персонал в Иран для обучения работе с дронами-камикадзе. Однако затем Иран решил отправить своих инструкторов в Крым.

По словам источников издания иранский персонал находится далеко от линии фронта. Неясно, управляют ли сами инструкторы каким-либо из дронов. Также неизвестно, сколько именно инструкторов направил на оккупированную территорию Украины Тегеран.

Соединенные Штаты заявили, что зависимость России от иранских дронов является признаком эффективности западных санкций, которые отрезают Москву от международных рынков, заставляя Россию бороться с собственным производством оружия и ограничивая ее возможности для покупки оружия на открытом рынке.

Ранее Фокус сообщал, что Арестович рассказал, когда и как Украина справится с иранскими дронами-камикадзе. По словам советника ОП, российские оккупанты используют дроны-камикадзе для атак на инфраструктуру Украины, для убийств мирных жителей.

Еще напомним, что ВС РФ ответственны за большинство преступлений в Украине. По словам Эрика Мосса, председателя Независимой международной комиссии по Украине, счет потерянным жизням идет на тысячи. Зафиксированы случаи массовых казней, пыток, изнасилований.

Также сообщалось, что Россия использует новую тактику, чтобы сделать аннексию территорий Украины законной. Журналисты пишут, что Россия использует проблемы изменения климата и экологии, чтобы узаконить на международном уровне аннексию украинских территорий.