"Втягнула Іран у війну": Тегеран посилає інструкторів у Крим для допомоги російським військовим, — NYT

За словами журналістів, невідомо скільки інструкторів з Ірану працюють в окупованому Криму. У США впевнені, що РФ дуже залежить від іранських дронів.

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Іран направив інструкторів на окуповану територію України, щоб допомогти російським військовим опанувати дрони-камікадзе Shahed-136, які Москві надав Тегеран. Про це пише видання The New York Times.

Повідомляється, що Іранські інструктори працюють з російської військової бази в Криму, де базуються багато дронів-камікадзе. Інструктори з Корпусу вартових ісламської революції, підрозділи іранських збройних сил, визнаного Сполученими Штатами терористичною організацією.

Колишній високопосадовець Пентагону та відставний офіцер ЦРУ Мік Малрой заявив, що відправлення дронів та інструкторів на Україну глибоко втягло Іран у війну на боці Росії.

"Навіть якщо вони просто інструктори та тактичні радники в Україні, я думаю, що це суттєво", — сказав Малрой.

За його словами, російські військові хочуть зробити життя українців нестерпним, а тому використовують дрони для атак на громадянську інфраструктуру.

Видання пише, що спочатку Росія направила свій персонал до Ірану для навчання роботі з дронами-камікадзе. Однак потім Іран вирішив відправити своїх інструкторів до Криму.

За словами джерел видання, іранський персонал знаходиться далеко від лінії фронту. Неясно, чи керують самі інструктори будь-яким із дронів. Також невідомо скільки саме інструкторів направив на окуповану територію України Тегеран.

Сполучені Штати заявили, що залежність Росії від іранських дронів є ознакою ефективності західних санкцій, які відрізають Москву від міжнародних ринків, змушуючи Росію боротися із власним виробництвом зброї та обмежуючи її можливості для покупки зброї на відкритому ринку.

Раніше Фокус повідомляв, що Арестович розповів, коли і як Україна впорається з іранськими дронами-камікадзе. За словами радника ОП, російські окупанти використовують дрони-камікадзе для атак на інфраструктуру України, для вбивств мирних жителів.

Ще нагадаємо, що ЗС РФ відповідальні за більшість злочинів в Україні. За словами Еріка Мосса, голови Незалежної міжнародної комісії з України, рахунок втраченим життям іде на тисячі. Зафіксовано випадки масових страт, тортур, зґвалтувань.

Також повідомлялося, що Росія використовує нову тактику, щоб зробити анексію територій України законною. Журналісти пишуть, що Росія використовує проблеми зміни клімату та екології, щоб узаконити на міжнародному рівні анексію українських теренів.