"Падатимуть": Арестович розповів, коли і як Україна впорається з іранськими дронами-камікадзе

За словами радника ВП, російські окупанти використовують дрони-камікадзе для атак на інфраструктуру України, для вбивств мирних жителів.

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Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна зможе вирішити питання іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які використовує армія РФ для скоєння воєнних злочинів протягом найближчих тижнів. Про це він заявив під час ефіру на каналі Фейгін LIVE.

За словами Арестовича, Захід блискавично ухвалив рішення щодо постачання Україні спеціальних установок проти дронів.

Він заявив, що іранські дрони російська армія використовує для атак на об'єкти інфраструктури, а тому вони не мають майже жодного впливу на події, що відбуваються на фронті. Так, дрону куди легше завдати шкоди, пролітаючи над мирним містом, ніж над окопаними та замаскованими військами.

Арестович розповів, що Україна скоро отримає станції, які створюють перешкоди та заважають керувати БПЛА.

"Вони будуть падати, не доходячи до мети... У лісах та полях", — сказав радник ВП.

За його словами, навіть зараз Україна вже краще збиває ці БПЛА за допомогою зенітної артилерії та стрілецької зброї.

[ + – ] Олексій Арестович про іранські дрони-камікадзе

Раніше Фокус повідомляв, що ВС РФ відповідальні за більшість злочинів в Україні. За словами Еріка Мосса, голови Незалежної міжнародної комісії по Україні, рахунок втраченим життям йде на тисячі. Зафіксовано випадки масових страт, тортур, зґвалтувань.

Також ми писали, що Путін завтра може оголосити воєнний стан у РФ і закрити кордони для виїзду. Передбачається, що після цього Рада Федерації затвердить воєнний стан, або кадрові перестановки в російському уряді.

Ще нагадаємо, що в Білорусі триває прихована мобілізація. За інформацією відомства, на території країни проходять заходи щодо підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків.