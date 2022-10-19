"Будут падать": Арестович рассказал, когда и как Украина справится с иранскими дронами-камикадзе

По словам советника ОП, российские оккупанты используют дроны-камикадзе для атак на инфраструктуру Украины, для убийств мирных жителей.

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Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина сможет решить вопрос иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые использует армия РФ для совершения военных преступлений, в течение ближайших недель. Об этом он заявил во время эфира на канале Фейгин LIVE.

По словам Арестовича, Запад молниеносно принял решение по поводу поставок Украине специальных установок против дронов.

Он заявил, что иранские дроны российская армия использует для атак на объекты инфраструктуры, а потому они не оказывают почти никакого влияния на события, которые происходят на фронте. Так, дрону куда легче нанести ущерб, пролетая над мирным городом, чем над окопанными и замаскированными войсками.

Арестович рассказал, что Украина скоро получит станции, которые создают помехи и мешают управлять БПЛА.

"Они будут падать, не доходя до цели… В лесах и полях", — сказал советник ОП.

По его словам, даже сейчас Украина уже лучше сбивает эти БПЛА при помощи зенитной артиллерии и стрелкового оружия.

[ + – ] Алексей Арестович об иранских дронах-камикадзе

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ ответственны за большинство преступлений в Украине. По словам Эрика Мосса, председателя Независимой международной комиссии по Украине, cчет потерянным жизням идет на тысячи. Зафиксированы случаи массовых казней, пыток, изнасилований.

Также мы писали, что Путин завтра может объявить военное положение в РФ и закрыть границы для выезда. Предполагается, что после этого Совет Федерации утвердит военное положение, либо будут кадровые переустановки в российском правительстве.

Еще напомним, что в Беларуси продолжается скрытая мобилизация. По информации ведомства, на территории страны проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков.