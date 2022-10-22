Зрение -8 и принудительная смена ВУС: как в Москве пополняют мобилизационный фонд (видео)

Мужчин, военно-учетная специальность которых не подходит под критерии частичной мобилизации, сначала вернули со сборного пункта, но потом поменяли им ВУС и заставили стоять под закрытым военкоматом. Тем, кто не желал участвовать во всем этом, угрожают статьей за дезертирство.

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Группа призванных в рамках частичной мобилизации россиян, военно-учетная специальность (ВУС) которых не подошла под требуемые, не смогла покинуть военкомат, поскольку им пригрозили статьей о дезертирстве, сообщает "Новая газета. Европа". Это произошло в Царицино, на юге Москвы.

По словам очевидца, мужчин, вернули в Москву со сбороного пункта и привезли под закрытый военкомат, запретив покидать территорию. В это же время местный военный комиссар Виктор Кузнецов самостоятельно хотел записать резервистов в стрелки, изменив их ВУС. Среди тех, кто чуть не стал стрелком, был и мужчина со зрением -8.

"Каждому лично он прописал 100 970 ВУС и больше половины парней уехали с новыми должностями. Остальных вернули, так как они отказались подписывать некоторые документы и не согласны с изменением ВУС", — сообщил он.

Впоследствии всех мобилизованных отпустили, но им предписали явиться в военкомат через несколько дней утром. В случае неявки их могут объявить дезертирами.

Ранее СМИ со ссылкой на председателя комитета Госдумы Андрея Картаполова, сообщили о том, что после начала частичной мобилизации около 10 тысяч вызванных на сборные пункты человек вернули домой "по различным причинам". 14 октября президент РФ Владимир Путин заверил, что частичная мобилизация будет завершена на протяжении двух недель.

Мобилизационные мероприятия, которые начались в России 21 сентября, уже неоднократно отметились скандалами. Самый громкий из них – расстрел 15 октября на полигоне Белгородской области. Тогда несколько мобилизированных граждан РФ открыли огонь, убив и ранив несколько десятков человек. Позже российские силовики квалифицировали инцидент на полигоне как теракт. Официально сообщили об 11 погибших и 15 раненых, однако очевидцы заявили, что жертв как минимум вдвое больше.

Также сообщалось, что в конце сентября 25-летний мобилизованный в Иркутской области расстрелял военного комиссара Александра Елисеева.

Несмотря на то, что мобилизация вызывает недовольство среди россиян, она продолжается и даже распространилась на соседнюю страну. Там под видом учебных сборов проходит скрытая мобилизация в собственные Вооруженные Силы.