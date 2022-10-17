Оскорбили Аллаха: установили личности и мотивы таджиков, расстрелявших российских солдат, — СМИ
По данным журналистов, контрактники армии РФ — граждане Таджикистана не стерпели оскорбления в адрес Всевышнего со стороны своего командира, застрелив его и еще 29 человек.
В России установили личности граждан Таджикистана, которые 15 октября открыли стрельбу на полигоне в Белгородской области, убив и ранив несколько десятков человек, сообщает "База".
Стрелками оказались 23-летний Мехроб Рахмонов и 24-летний Аминзод Эсхон. Их мобилизовали в качестве добровольцев, 11 октября они прибыли на полигон для проведения учебных стрельб, спустя четыре дня открыли огонь по сослуживцам.
Среди погибших жители Московской, Мурманской, Саратовской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской областей, республики Якутия и один уроженец Украины.
Конфликт спровоцировал командир
Журналисты издания ASTRA поговорили с очевидцем инцидента, который получил ранение и сейчас находится в больнице города Валуйки. Он рассказал, что конфликт возник на религиозной почве, его спровоцировал командир.
"Некоторые наши солдаты — дагестанец, азербайджанец и адыгеец — сказали, что это не наша война и попытались написать рапорта о том, что они не хотят больше служить, — сказал очевидец. — Подполковник Андрей Лапин всех собрал и начал говорить, что это "священная война". Начался конфликт, начали толкаться, в том числе и из моей роты несколько человек".
Таджики пытались пояснить Лапину, что священная война означает войну мусульман с неверными. Подполковник в ответ заявил, что "Аллах, значит, трус, если не разрешает воевать за страну, которой ты дал присягу".
"Я лично думаю, что это больше всего и задело. Фраза очень многих повергла в шок — из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане — и башкиры, и татары", — рассказал очевидец.
Три десятка убитых
В итоге конфликт удалось замять, все утихомирились. Но уже через полтора часа всех отправили на стрельбища, и три таджика-контрактника сначала застрелили Лапина, а затем открыли стрельбу по сослуживцам.
"На полигоне были и контрактники, и мобилизованные. Погибших, которых только я видел, — 29 человек. 30-й — это подполковник Лапин. Это не считая двух таджиков, вместе с ними убитых, — рассказал очевидец. — Раненых — точно не знаю, сколько, часть на вертолетах доставили в Белгород уже, часть вместе со мной в Валуйках сейчас".
По словам собеседника журналистов, за пару минут до стрельбы нападавшие попросили мусульман отойти в сторону. После атаки двух таджиков застрелил из пистолета прапорщик Семенов, который в момент нападения находился в комнате, где хранятся ящики с патронами. Еще одного прапорщик ранил, но парню удалось сбежать.
"Я помню, что стрелявших зовут Бикзот – он старший сержант, другой — Ануше, и третий — младший сержант Ами, фамилии я не помню, — сказал очевидец. — Младший сержант Ами убежал. Конкретно эти таджики были ярыми сторонниками своей веры. Постоянно ругались из-за того, что им не дают делать намаз вовремя, комнату им не выделяли молельную".
Напомним, российские силовики квалифицировали инцидент на полигоне как теракт. Официально сообщили об 11 погибших и 15 раненых, однако оцевидцы заявили, что жертв как минимум вдвое больше.
Также сообщалось, что в конце сентября 25-летний мобилизованный в Иркутской области расстрелял военного комиссара Александра Елисеева.