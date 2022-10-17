Оскорбили Аллаха: установили личности и мотивы таджиков, расстрелявших российских солдат, — СМИ

По данным журналистов, контрактники армии РФ — граждане Таджикистана не стерпели оскорбления в адрес Всевышнего со стороны своего командира, застрелив его и еще 29 человек.

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В России установили личности граждан Таджикистана, которые 15 октября открыли стрельбу на полигоне в Белгородской области, убив и ранив несколько десятков человек, сообщает "База".

Стрелками оказались 23-летний Мехроб Рахмонов и 24-летний Аминзод Эсхон. Их мобилизовали в качестве добровольцев, 11 октября они прибыли на полигон для проведения учебных стрельб, спустя четыре дня открыли огонь по сослуживцам.

[ + – ] СМИ опубликовали фото 24-летнего Аминзода Эсхона. Очевидцы говорят, что именно ему удалось скрыться

Среди погибших жители Московской, Мурманской, Саратовской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской областей, республики Якутия и один уроженец Украины.

Конфликт спровоцировал командир

Журналисты издания ASTRA поговорили с очевидцем инцидента, который получил ранение и сейчас находится в больнице города Валуйки. Он рассказал, что конфликт возник на религиозной почве, его спровоцировал командир.

"Некоторые наши солдаты — дагестанец, азербайджанец и адыгеец — сказали, что это не наша война и попытались написать рапорта о том, что они не хотят больше служить, — сказал очевидец. — Подполковник Андрей Лапин всех собрал и начал говорить, что это "священная война". Начался конфликт, начали толкаться, в том числе и из моей роты несколько человек".

Таджики пытались пояснить Лапину, что священная война означает войну мусульман с неверными. Подполковник в ответ заявил, что "Аллах, значит, трус, если не разрешает воевать за страну, которой ты дал присягу".

"Я лично думаю, что это больше всего и задело. Фраза очень многих повергла в шок — из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане — и башкиры, и татары", — рассказал очевидец.

Три десятка убитых

В итоге конфликт удалось замять, все утихомирились. Но уже через полтора часа всех отправили на стрельбища, и три таджика-контрактника сначала застрелили Лапина, а затем открыли стрельбу по сослуживцам.

"На полигоне были и контрактники, и мобилизованные. Погибших, которых только я видел, — 29 человек. 30-й — это подполковник Лапин. Это не считая двух таджиков, вместе с ними убитых, — рассказал очевидец. — Раненых — точно не знаю, сколько, часть на вертолетах доставили в Белгород уже, часть вместе со мной в Валуйках сейчас".

По словам собеседника журналистов, за пару минут до стрельбы нападавшие попросили мусульман отойти в сторону. После атаки двух таджиков застрелил из пистолета прапорщик Семенов, который в момент нападения находился в комнате, где хранятся ящики с патронами. Еще одного прапорщик ранил, но парню удалось сбежать.

"Я помню, что стрелявших зовут Бикзот – он старший сержант, другой — Ануше, и третий — младший сержант Ами, фамилии я не помню, — сказал очевидец. — Младший сержант Ами убежал. Конкретно эти таджики были ярыми сторонниками своей веры. Постоянно ругались из-за того, что им не дают делать намаз вовремя, комнату им не выделяли молельную".

Напомним, российские силовики квалифицировали инцидент на полигоне как теракт. Официально сообщили об 11 погибших и 15 раненых, однако оцевидцы заявили, что жертв как минимум вдвое больше.

Также сообщалось, что в конце сентября 25-летний мобилизованный в Иркутской области расстрелял военного комиссара Александра Елисеева.