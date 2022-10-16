Россияне будут расследовать расстрел мобилизованных на Белгородском полигоне, как "массовое убийство"

По официальным данным – погибли 11 человек, свидетели утверждают, что их вдвое больше.

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15 октября на полигоне в селе Солоти Белгородской области, Россия, произошел инцидент на военном полигоне. Некие граждане "одной из стран СНГ" развернули пулемет и открыли огонь по мобилизованным. По официальным данным погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве по статье 105 УК. Однако может добавиться и статья 205 УК о теракте. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Расследованием занимается военное следственное управление СКР по Западному военному округу.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что "был совершен террористический акт". Также там отметили, что "открывшие стрельбу граждане были уничтожены ответным огнем". Инцидент произошел во время занятий с добровольцами. Якобы все они были из Брянской области, однако Telegram-каналы сообщают, что там были мобилизованные из разных регионов РФ.

Также разнятся данные о погибших. Официально сообщается о 11 погибших и 15 раненых. Неназванный свидетель, который якобы вытаскивал раненых из-под огня, сообщает, что их было, по меньшей мере, 22.

[ + – ] Некий свидетель сообщил, что убитых на Белгородском полигоне куда больше, чем сообщается официально Фото: Скриншот

Нет точных данных и о том, сколько было стрелявших и откуда они прибыли. В Минобороны РФ уклончиво говорят о "гражданах одной из стран СНГ", в Сети пишут, что стрелявшие были из Таджикистана, и о том, что их было не двое, а трое, и одному удалось скрыться, причем он прихватил с собой оружие.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вообще не сообщил о том, сколько было ранено мобилизованных на полигоне и сколько погибло. Сказал только, что их "много" и о том, что жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет.

Интересно, но именно на этом полигоне Западного военного округа в Белгородской области мобилизованные отказывались отправляться на территорию Украины, в город Лиман.

Напомним, ранее стало известно, что огонь на полигоне открыли граждане Таджикистана, мобилизованные 12 октября. Якобы конфликт и последовавший за ним инцидент произошел на почве религиозных разногласий.

А в конце сентября 25-летний мобилизованный в Иркутской области расстрелял военного комиссара Александра Елисеева.