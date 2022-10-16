Росіяни розслідуватимуть розстріл мобілізованих на Бєлгородському полігоні як "масове вбивство"

За офіційними даними — загинули 11 людей, свідки стверджують, що їх удвічі більше.

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15 жовтня на полігоні у селі Солоті Бєлгородської області, Росія, стався інцидент на військовому полігоні. Деякі громадяни "однієї з країн СНД" розгорнули кулемет і відкрили вогонь по мобілізованих. За офіційними даними, загинули 11 людей, ще 15 отримали поранення. Порушено кримінальну справу щодо масового вбивства за статтею 105 КК. Однак може додатись і стаття 205 КК про теракт. Про це повідомляє "КоммерсантЪ".

Розслідуванням займається військове слідче управління СКР у Західному військовому округу.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що "був скоєний терористичний акт". Також там зазначили, що "громадяни, які відкрили стрільбу, були знищені вогнем у відповідь". Інцидент стався під час занять із добровольцями. Нібито всі вони були з Брянської області, проте Telegram канали повідомляють, що там були мобілізовані з різних регіонів РФ.

Також відрізняються дані про загиблих. Офіційно повідомляється про 11 загиблих та 15 поранених. Неназваний свідок, який нібито витягував поранених з-під вогню, повідомляє, що їх було щонайменше 22.

[ + – ] Якийсь свідок повідомив, що вбитих на Бєлгородському полігоні значно більше, ніж повідомляється офіційно Фото: Скриншот

Немає точних даних і про те, скільки було стрільців і звідки вони прибули. У Міноборони РФ ухильно говорять про "громадян однієї з країн СНД", у Мережі пишуть, що стрільці були з Таджикистану, і про те, що їх було не двоє, а троє, і одному вдалося втекти, причому він прихопив з собою зброю.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков взагалі не повідомив про те, скільки було поранено мобілізованих на полігоні та скільки загинуло. Сказав лише, що їх "багато" і про те, що мешканців Бєлгородської області серед поранених та загиблих немає.

Цікаво, але саме на цьому полігоні Західного військового округу на Бєлгородщині мобілізовані відмовлялися вирушати на територію України, до міста Лиман.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вогонь на полігоні відкрили громадяни Таджикистану, мобілізовані 12 жовтня. Нібито конфлікт і інцидент, що послідував за ним, стався на ґрунті релігійних розбіжностей.

А наприкінці вересня 25-річний мобілізований в Іркутській області розстріляв військового комісара Олександра Єлісєєва.