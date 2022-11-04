Мобілізація у Росії: у Приморському краї готуються до жорстких протестів, – ГУР

Військкоми Примор'я мали мобілізувати близько 8 тисяч людей. Охочих воювати в Україні дедалі менше, тому силовики готуються до масових акцій — підключаються до систем відеоспостереження установ та організацій.

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Чиновники у російському Владивостоці готуються до масових акцій протесту через невдоволення населення мобілізацією до армії Росії. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) у Telegram.

Побоювання місцевої влади продиктовані жорсткою протидією людей заходам мобілізації в Приморському краї, кажуть у військовій розвідці.

Поліція та спецслужби розробляють плани щодо припинення можливих акцій непокори та посилюють у Приморському краї поліцейський режим, зазначили у ГУР МО.

Один із заходів — це перевірка працездатності систем відеоспостереження установ та організацій Владивостока. Правоохоронці просять дати віддалений доступ до них. Найближчими місяцями на санкціонованих владою масових заходах встановлюватимуться рамкові металошукачі при вході, зауважила українська розвідка.

За даними ГУР МО, переважна більшість населення не підтримує війну в Україні та мобілізаційні заходи у Приморському краї. Причини цього — проживання у регіоні значної кількості етнічних українців та втрати російської армії.

Губернатор регіону Олег Кожем'яко оголосив 3 листопада про завершення мобілізації у Приморському краї. За інформацією чиновника, набір до військ зупинили ще 31 жовтня. Охочих вступити на військову службу за контрактом чи піти воювати добровольцями просили звертатися до військкоматів за місцем проживання.

Військовий комісар краю Микола Тригубко говорив, що у Примор'ї мали мобілізувати понад 7 700 осіб. Чиновники уряду краю нібито отримали 150 повісток і пішли у військкомати

Житель Владивостока помер після протесту у призовному пункті

У вересні мешканець Владивостока, 39-річний Сергій Федосеєнко висловився проти мобілізації у призовному пункті. Військкоми, як повідомляло "Радіо Свобода", викликали поліцейських. Вони надягли на чоловіка наручники та повели у службовий автомобіль.

[ + – ] Федосеєнка відвезли до відділу поліції і він помер

Після прибуття до ОВС поліцейські побачили, що йому стало погано та викликали швидку допомогу, лікарі констатували смерть. Як Федосеєнка везли до відділу поліції і що з ним було у поліцейському автомобілі, невідомо.

"Я і не знав, що він у військкомат планує йти. Тим більше, з протестом. Я здивований, бо брат, який там живе мені сказав, що батько йде добровольцем і сам сів до автобуса з мобілізованими", — сказав син загиблого В'ячеслав. .

Нагадаємо, що раніше у Владивостоці забрали до армії людину-мем Івана Горбачова. Чоловік прославився розповідями про безліч клонів серед людей із вживленими чипами, які займаються розпустою.

Президент РФ Володимир Путін обіцяє виплатити мобілізованим 195 тис. рублів (3150 доларів). Гроші отримують не всі — понад 100 новобранців в ульянівському центрі підготовки відмовилися воювати, поки не отримають суму.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звітував про завершення "часткової мобілізації" 28 жовтня, 82 тис. осіб уже відправили воювати в Україну.