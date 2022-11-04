Путін пообіцяв виплачувати солдатам РФ по $3 000, намагаючись уникнути бунтів і дезертирства

На тлі повідомлень про падіння бойового духу в лавах окупаційних військ і численних скарг російське керівництво вирішило підвищити суми виплат мобілізованим і добровольцям. Але виплати не поширюються на кадетів і студентів військових ЗВО.

Related video

Російський президент Володимир Путін підписав закон, згідно з яким мобілізовані росіяни, які укладають контракти з Міноборони РФ терміном на рік і більше, мають отримувати підвищені одноразові виплати — 195 тис. рублів (3 150 доларів). Указ Путіна опубліковано на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Підписаний указ, за даними російських ЗМІ, має надати додаткову соцпідтримку російським військовослужбовцям, дислокованим в Україні. Виплати не поширюються на кадетів і студентів військових ЗВО.

Разом із численними повідомленнями про деморалізовані російські війська та випадки дезертирства, з'являються новини про спроби зірвати мобілізацію та проблеми з виплатами.

Повідомлялося, що російським новобранцям доводиться власним коштом купувати бронежилети. Резервісти та добровольці скаржилися на те, що їм не платять, погано годують або ж відмовляють в обіцяних виплатах.

Цього тижня понад сотня мобілізованих в ульянівському центрі підготовки бунтували та відмовлялися їхати на війну, доки їм не виплатять обіцяні 195 тисяч.

За словами мобілізованих, їх обманюють і відправляють воювати за копійки. У той же час, сім'ї мобілізованих чоловіків відкрито зверталися до губернатора Воронезької області Олександра Гусєва зі скаргою на те, що вони не отримали виплати у розмірі 120 тис. рублів (1 940 доларів).

Російським добровольцям і мобілізованим обіцяли зарплати, більш ніж удвічі вищі, ніж у середньому по РФ.

Нагадаємо, що взимку в РФ планують провести новий етап мобілізації без указу Путіна. За повідомленнями журналістів, набір в армію розпочнеться наприкінці осіннього призову. У розпорядженні військкомів — бази даних податкової, пенсійного фонду та РАЦСів.

В РФ чоловіки продовжують отримувати повістки. Росіяни скаржаться, що, незважаючи на офіційне завершення мобілізації, військкомати продовжують надсилати повістки жителям РФ.