Путин пообещать выплачивать солдатам РФ по $3000, пытаясь избежать бунтов и дезертирства

На фоне сообщений о падении боевого духа в рядах оккупационных войск и многочисленных жалоб российское руководство решило повысить суммы выплат мобилизованным и добровольцам. Но выплаты не распространяются на кадетов и студентов военных вузов.

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобилизованные россияне, которые заключают контракты с Минобороны РФ сроком на год и более, должны получать повышенные единовременные выплаты — в размере 195 тыс. рублей (3150 долларов). Указ Путина опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанный указ, по данным российских СМИ, призван предоставить дополнительную соцподдержку российским военнослужащим, дислоцированным в Украине. Выплаты не распространяются на кадетов и студентов военных вузов.

Наряду с многочисленными сообщениями о деморализованных российских войсках и случаях дезертирства, появляются новости о попытках сорвать мобилизацию и проблемах с выплатами.

Сообщалось, что российским новобранцам приходится за свой счет покупать бронежилеты. Резервисты и добровольцы жаловались на то, что им не платят, плохо кормят или же отказывают в обещанных выплатах.

На этой неделе больше сотни мобилизованных в ульяновском центре подготовки бунтовали и отказывались ехать на войну, пока им не выплатят обещанные 195 тысяч.

По словам мобилизованных, их обманывают и отправляют воевать за копейки. В то же время, семьи мобилизованных мужчин открыто обращались к губернатору Воронежской области Александру Гусеву с жалобой на то, что они не получили выплаты в размере 120 тыс. рублей (1940 долларов).

Российским добровольцам и мобилизованным обещали зарплаты, более чем вдвое выше, чем в среднем по РФ.

Напомним, что зимой в РФ планируют провести новый этап мобилизации без указа Путина. По сообщениям журналистов, набор в армию начнется в конце осеннего призыва. В распоряжении военкомов — базы данных налоговой, пенсионного фонда и ЗАГСов.

В РФ мужчины продолжают получать повестки. Россияне жалуются, что, несмотря на официальное завершение мобилизации, военкоматы продолжают слать повестки жителям РФ.