ЗС РФ облаштовують оборонні лінії на лівому березі Дніпра та наступають у Бахмуті, – Генштаб

За даними українського командування, ворог в окупованому Криму частково відновив рух автотранспорту через Керченський міст.

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Збройні сили Російської Федерації продовжують облаштовувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра у південній частині країни. Про це повідомляється в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупанти намагаються втримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках", — уточнює командування.

У тимчасово окупованому Криму ворог також частково відновив рух автотранспорту через Керченський міст.

[ + – ] Росіяни продовжують облаштовувати позиції на лівому березі Дніпра Фото: deepstatemap.live

Ситуація на Донбасі

Росіяни ведуть наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

Минулої доби Україна відбила атаки ЗС РФ в районах наступних населених пунктів — Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар'їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.

За цей період загарбники завдали 4 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На території окупованої Луганської області супротивник шукає залишені приватні будинки. Туди заселяють військовослужбовців, які прибули як резерв. Намагаючись знайти порожнє житло, росіяни в населеному пункті Новоайдар роздають місцевим жителям листівки з вимогою прибути в так звану "адміністрацію" для уточнення даних.

Удари по ворогові

Генштаб підтвердив поразку підрозділів противника у Луганській області. Так, у селі Меловатка Сватівського району ЗСУ знищили штаб підрозділу російських окупантів. Вже відомо про 30 загиблих та понад 20 поранених загарбників.

Українська авіація минулої доби завдала по ворогові 21 удару, під який потрапили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 14 листопада у деокупованому Херсоні сказав, що українські захисники крок за кроком проходять складний шлях і продовжують звільняти захоплені території. Глава держави наголосив, що противник просто так нічого нам не віддає, а визволення Херсона є результатом дій української армії, яка сплачує високу ціну за перемогу у цій війні.

Раніше НАТО закликало не недооцінювати ЗС РФ після відходу з Херсона.