"Наступні місяці будуть тяжкими": НАТО закликало не недооцінювати ЗС РФ після відходу з Херсона

Російські війська зберігають суттєві можливості та велику чисельність, тому НАТО продовжить підтримувати Україну, запевнив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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Збройні сили РФ зберігають значні можливості, тому їх не варто недооцінювати, незважаючи на їх нещодавній відхід із території Херсона. Наступні місяці війни будуть тяжкими і НАТО продовжуватиме підтримувати Україну, щоб Київ мав сильні позиції за столом переговорів з РФ у майбутньому. Про це під час спільної пресконференції з главами МЗС і Міноборони Нідерландів у понеділок, 14 листопада, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За словами керівника Альянсу, відхід військ РФ з Херсона продемонстрував хоробрість українських захисників і довів необхідність продовження надання допомоги Україні з боку організації. Водночас, Столтенберг висловив упевненість, що недооцінювати російські сили було б помилкою.

"Російські збройні сили зберігають значні можливості, велику кількість особового складу... Наступні місяці будуть тяжкими", — сказав генсек Альянсу.

Столтенберг також зазначив, що єдиний спосіб для України досягти прийнятного результату — мати сильні позиції на полі бою.

"Більшість війн закінчуються на якомусь етапі за столом переговорів. Але те, що відбувається за цим столом, докорінно пов'язане із ситуацією на полі бою. Що ми повинні робити, то це підтримувати Україну, щоб на якомусь етапі могли відбутися переговори, на яких Україна могла б перемогти як незалежна суверенна європейська нація", — сказав генсек НАТО.

Також Столтенберг наголосив, що виключно українська сторона має право вирішувати, які умови закінчення війни проти РФ будуть для неї прийнятними.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що на закритій зустрічі у Брюсселі, яка відбулася у жовтні, низка країн, враховуючи Грецію та Польщу, підтримали заявку України на вступ до НАТО.

Раніше Столтенберг заявив, що виведення російських військ із Херсона є підтвердженням того, що Альянс надає Україні ефективну підтримку.