Багато країн НАТО підтримали заявку України на вступ до Альянсу, — Politico

Глава Пентагону Ллойд Остін наголосив на необхідності продовжувати підтримувати Україну на шляху до НАТО. А деякі країни, зокрема Польща та Греція, виступили за членство України в Альянсі.

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На закритій зустрічі в Брюсселі, що відбулася у жовтні, низка країн, включаючи Грецію та Польщу, підтримали заявку України на вступ до НАТО. Про це йдеться у матеріалі видання Politico.

Під час зустрічі за зачиненими дверима з лідерами НАТО в Брюсселі міністр оборони Ллойд Остін наголосив на необхідності продовжувати підтримувати Україну. За його словами, необхідно надавати більше озброєння, включаючи обладнання, сумісне зі стандартами НАТО.

Глава Пентагону визнав прагнення України вступити до Північноатлантичного Альянсу, проте зазначив, що наразі не бачить вирішення питання у короткостроковій перспективі.

Єдність союзників у підтримці України

Оглядачі пишуть, що американські чиновники все більше переймаються тим, щоб їхні союзники підтримували підхід Вашингтона до протидії Росії в Україні, оскільки економічний тиск у Європі зростає. Так, колишня директорка Ради національної безпеки Фіона Гілл зазначила, що дуже важливо не допустити розриву між США та ЄС.

"Єдине, що мене турбує, це розрив між Сполученими Штатами та Європою. Тому що США виглядають краще у питаннях енергетики, оскільки ми є великим постачальником", — сказала вона.

Тим часом, деякі чиновники вважають, що підтримка з боку Європи та інших союзників буде тривалою і "все йде стабільно", хоча ситуація досить нестійка. Це пов'язано як з фактором енергетичної кризи в Європі через антиросійські санкції, так і з ядерними загрозами Кремля, які мали місце останнім часом.

У США все більше вірять, що послідовна та єдина інформаційна кампанія з Європою має вирішальне значення для успіху в Україні, і будь-який розкол у підтримці Києва може дати Росії важелі впливу як на полі бою, так і за його межами.

"Коли справа доходить до рішень урядів, я бачу непохитну підтримку України", — сказав журналістам один із представників НАТО.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО буде справедливим, оскільки сили української армії можна порівняти з бойовою міццю країн Північноатлантичного Альянсу. Глава держави зазначив, що Україні потрібні гарантії безпеки у тому випадку, якщо процес вступу до НАТО триватиме тривалий час.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач 7 листопада заявив, що НАТО є єдиним альянсом у світі, який нині здатний захистити Україну. У зв'язку з цим українцям не варто надмірно покладатися на потрійну політичну спілку України з Великобританією та Польщею.