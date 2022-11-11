Многие страны НАТО поддержали заявку Украины на вступление в Альянс, — Politico

Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул необходимость продолжать поддерживать Украину на пути в НАТО. А некоторые страны, в том числе Польша и Греция, выступили за членство Украины в Альянсе.

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На закрытой встрече в Брюсселе, которая состоялась в октябре, ряд стран, включая Грецию и Польшу, поддержали заявку Украины на вступление в НАТО. Об этом говорится в материале издания Politico.

Во время встречи за закрытыми дверями с лидерами НАТО в Брюсселе министр обороны Ллойд Остин подчеркнул необходимость продолжать поддерживать Украину. По его словам, необходимо предоставлять больше вооружения, включая оборудование, совместимое со стандартами НАТО.

Глава Пентагона признал стремление Украины вступить в Североатлантический Альянс, однако отметил, что пока не видит решений вопроса в краткосрочной перспективе.

Единство союзников в поддержке Украины

Обозреватели пишут, что американские чиновники все больше беспокоятся о том, чтобы их союзники поддерживали подход Вашингтона к противодействию России в Украине, поскольку экономическое давление в Европе растет. Так, бывший директор Совета национальной безопасности Фиона Хилл отметила, что крайне важно не допустить разрыва между США и ЕС.

"Единственное, что меня беспокоит, это разрыв между Соединенными Штатами и Европой. Потому что США выглядят лучше в вопросах энергетики, поскольку мы являемся крупным поставщиком", — сказала она.

Между тем некоторые чиновники полагают, что поддержка со стороны Европы и других союзников будет продолжительной и "все идет стабильно", хотя ситуация довольно неустойчивая. Это связано как с фактором энергетического кризиса в Европе из-за антироссийских санкций, так и с ядерными угрозами Кремля, которые имели место в последнее время.

В США все больше верят, что последовательная и единая информационная кампания с Европой имеет решающее значение для успеха в Украине, и что любой раскол в поддержке Киева может дать России рычаги влияния как на поле боя, так и за его пределами.

"Когда дело доходит до решений правительств, я вижу непоколебимую поддержку Украины", — сказал журналистам один из представителей НАТО.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО будет справедливым, так как силы украинской армии можно сравнить с боевой мощью стран Североатлантического Альянса. Глава государства отметил, что Украине нужны гарантии безопасности в том случае, если процесс вступления в НАТО займет длительное время.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач 7 ноября заявил, что НАТО является единственным альянс в мире, который в нынешнее время способен защитить Украину. В связи с этим украинцам не стоит чрезмерно полагаться на тройственный политический союз Украины с Великобританией и Польшей.