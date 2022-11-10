"Наша армия на том же уровне": Зеленский считает справедливым членство Украины в НАТО

Глава государства уверен, что Украина уже продемонстрировала миру свои возможности и устойчивость своей системы безопасности. Это дает ей право на равных войти в Североатлантический Альянс.

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Членство Украины в НАТО будет справедливым, так как силы украинской армии можно сравнить с боевой мощью стран НАТО. Об этом в интервью CNN заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава государства считает, что Украина показала свои возможности всему миру, продемонстрировала уровень подготовки и устойчивость системы обороны.

"Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО. И думаю, было бы справедливо, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности", –– прокомментировал президент.

По словам главы государства, Украине нужны гарантии безопасности в том случае, если процесс вступления в НАТО займет больше времени, чем страна может себе позволить. Только это позволит дождаться получения членства.

"Все говорят, что двери в НАТО открыты, но нужно достичь этих дверей", –– подчеркнул Зеленский.

Напомним, 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии Донбасса, Херсонской и Запорожской областей после проведения псевдореферендумов.

После этого Владимир Зеленский рассказал о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО. Такое решение украинские власти приняли в ходе Ставки верховного главнокомандующего.