"Наша армія на тому ж рівні": Зеленський вважає справедливим членство України в НАТО

Глава держави впевнений, що Україна вже продемонструвала світові свої можливості та стійкість своєї системи безпеки. Це дає їй право на рівних увійти в Північноатлантичний Альянс.

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Членство України в НАТО буде справедливим, оскільки сили української армії можна порівняти з бойовою силою країн НАТО. Про це в інтерв'ю CNN заявив український лідер Володимир Зеленський.

Глава держави вважає, що Україна показала свої можливості всьому світу, продемонструвала рівень підготовки та стійкість системи оборони.

"Я думаю, що ми щонайменше на тому ж рівні, як і країни-члени НАТО. І думаю, було б справедливо, якби ми були в тому ж колі безпеки й у тому ж альянсі з безпеки", — прокоментував президент.

За словами глави держави, Україні потрібні гарантії безпеки в тому випадку, якщо процес вступу до НАТО займе більше часу, ніж країна може собі дозволити. Тільки це дозволить дочекатися отримання членства.

"Усі кажуть, що двері в НАТО відчинені, але потрібно досягти цих дверей", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про анексію Донбасу, Херсонської і Запорізької областей після проведення псевдореферендумів.

Після цього Володимир Зеленський розповів про подання Україною заявки на прискорений вступ до НАТО. Таке рішення українська влада ухвалила під час Ставки верховного головнокомандувача.