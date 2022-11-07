В МИД Польши объяснили, почему союз с Украиной и Британией не заменит НАТО

По словам замминистра иностранных дел Марчина Пшидача, единственный альянс в мире, который в нынешнее время способен защитить Украину — это НАТО.

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Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в ходе дискуссии на Украинском центральноевропейском форуме во Львове 7 ноября заявил, что украинцам не следует возлагать чрезмерных надежд на тройственный политический союз Украины с Великобританией и Польшей. По словам польского дипломата, единственной силой, способной защитить Украину в нынешних условиях — это Североатлантический Альянс. Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Замглавы польской дипломатии отметил, что тройственный союз Украины, Великобритании и Польши имеет политический характер, а его создание не предусматривает изменения в структуре безопасности.

"Давайте говорить честно, сейчас есть один альянс в мире, который способен защитить Украину. Этот альянс — это НАТО", — подчеркнул Пшидач.

Вместе с тем, считает замглавы польского МИД, буде неправильным преуменьшает важность трехстороннего политического союза, впрочем, как и не следует искать в нем замену НАТО.

"Что касается трехстороннего союза — его будущее светлое, но прошу не искать в нем заменитель того, что уже есть со стороны НАТО", — отметил замглавы МИД Польши.

В свою очередь замглавы МИД Украины Евгений Перебийнис согласился с оценкой польского коллеги и добавил, что украинская сторона намерена в дальнейшем развивать союз трех дружественных стран, который хоть и не может в полной мере заменить Альянс, но играет важную роль в борьбе с российской агрессией.

"Мы уже запустили этот формат сотрудничества на уровне МИДа, и надеемся поднять на уровень лидеров", — подытожил Перебийнис.

Ранее сообщалось, что среди чиновников НАТО началась борьба за кресло генерального секретаря Альянса, который нынешний руководитель Йенс Столтенберг покинет через год. Как сообщили в The New York Times, в Вашингтоне уже появился один главный кандидат — министр финансов Канады Христя Фриланд, которая является украинкой по происхождению.

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о присутствии дополнительного контингента войск в Европе, заявил, что они туда прибыли надолго. Речь шла об увеличении численности войск НАТО на восточных рубежах с 40 до 300 тысяч военнослужащих.