Борьба началась всерьез: на роль следующего генсека НАТО рассматривается украинка, — NYT

Журналисты пишут, что одним из фаворитов в США является политик из Канады Христя Фриланд, которая яро поддерживает Украину в борьбе с Россей.

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Война России против Украины дала НАТО новое ощущение своей жизненно важной роли в защите Европы. С окончанием срока полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга уже через год борьба между союзниками за то, кто должен заменить его, началась всерьез. Об этом пишет The New York Times.

Источники издания заявили, что в Вашингтоне уже появился один главный кандидат: Христя Фриланд, министр финансов Канады, украинка по происхождению.

Кто такая Христя Фриланд?

Журналисты пишут, что 54-летняя Фриланд, бывшая журналистка. Ее преимущества значительны: она владеет английским, французским, итальянским, украинским и русским языками. Она руководила сложными операциями, хороша на пресс-конференциях и других публичных выступлениях. Она может стать первой женщиной и первым канадцем, когда-либо руководившим НАТО.

В материале сказано, что Фриланд также является решительным сторонником Украины и ее борьбы с российской агрессией. В 2014 году она поехала в Киев, чтобы отпраздновать свержение поддерживаемого Кремлем президента Украины Виктора Януковича и встретиться там с официальными лицами. Россия затем внесла ее в длинный список запрещенных лиц. В 2015 году г-жа Фриланд писала в эссе под названием "Моя Украина", что до конца своей жизни ее бабушка и дедушка по материнской линии "считали себя политическими изгнанниками, несущими ответственность за сохранение идеи независимой Украины

Другие кандидаты

Сообщается, что Соединенные Штаты не выдвигают своего кандидата, поскольку американский генерал традиционно является верховным главнокомандующим сил Альянса в Европе.

Отмечается, что Евросоюз хотел бы, чтобы следующий глава НАТО был из страны-члена. Хотя европейцам еще предстоит объединиться вокруг единого кандидата, у них также есть несколько сильных соперников, среди которых 45-летняя Кая Каллас, премьер-министр Эстонии, Зузана Чапутова, 49 лет, президент Словакии, и 54-летняя Колинда Грабар-Китарович, которая была президентом Хорватии с 2015 по 2020 год. У Великобритании есть свой кандидат в лице 52-летнего Бена Уоллеса, министра обороны.

Журналисты пишут, что человек, который получит эту работу, несомненно, вступит во владение в один из самых критических моментов в истории альянса. Война на Украине означала появление большего количества войск НАТО у границ России, потенциальных новых членов Швеции и Финляндии, а также новые потребности в деньгах и оборудовании.

Ранее Фокус писал, что Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг торопится расширить оборонный союз, чтобы не допустить просчетов с Москвой. Анкара заставляет Стокгольм поступать решительнее с курдскими сепаратистами.

Еще напомним, что Байден заявил, что дополнительные войска США в Европе останутся надолго. В рамках усиления военного присутствия в Европе силы НАТО с июня месяца провели несколько маневров, в том числе ядерные учения в воздушных пространствах Бельгии и Великобритании.

Также сообщалось, что США обвинили Северную Корею в поставке снарядов для РФ. Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби считает, что КНДР продает ВС РФ боеприпасы, прикрываясь их поставками в страны Африки.