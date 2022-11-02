США обвинили Северную Корею в поставке снарядов для РФ

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби считает, что КНДР продает ВС РФ боеприпасы, прикрываясь их поставками в страны Африки.

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Совет нацбезопасности США при Белом Доме уверен, что КНДР тайно помогает России в войне с Украиной и поставляет российской армии снаряды. Такую мысль высказал координатор стратегических коммуникаций ведомства Джон Кирби, сообщает CNN.

"Наша информация свидетельствует, что КНДР тайно поставляет значительное количество артиллерийских снарядов для войны России против Украины", — сказал Кирби.

По его словам, несмотря на публичніе заверения Северной Кореи в том, что она не предоставляет военную техническую помощь ВС РФ, снаряды и оружие в Россию были направлены.

В свою очередь, в КНДР пытаются скрыть в тайне поставки вооружение третьим странам и в конечном пункте назначения для военного груза указывают страны Ближнего Востока или Северной Африки.

В Белом доме подчеркнули, что будут продолжать следить за тем, поступают ли эти грузы в Россию.

Заметим, что по информации редакции CNN, официальный Пхеньян до сих пор не предоставил веских доказательств непричастности к поставкам оружия ВС РФ для войны в Украине.

Ранее в Иране косвенно подтвердили продажу для России вооружения. В Тегеране заявили, что страна продала военную технику иностранным заказчикам, в том числе некоторым большим мировым государствам.

Фокус также писал о том, что президент Южной Кореи опроверг поставки оружия в Украину после обвинений Путина. По словам южнокорейского президента, оказывается только гуманитарная помощь. Ни одно летальное оружие не было передано, он также отметил, что это вопрос суверенитета Южной Кореи.