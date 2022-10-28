Президент Южной Кореи опроверг поставки оружия в Украину после обвинений Путина

По словам южнокорейского президента, оказывается только гуманитарная помощь. Ни одно летальное оружие не было передано, он также отметил, что это вопрос суверенитета Южной Кореи.

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В пятницу, 28 октября, президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что его страна не планирует поставлять летальные вооружения Украине. Такое заявление прозвучало по прошествии нескольких часов после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что официальный Сеул принял решение о поставках Киеву оружия и боеприпасов. Об этом сообщает CNN.

По словам южнокорейского президента, оказывается только гуманитарная и мирная помощь Украине — в знак солидарности с международным сообществом.

"Мы не поставили ни одного летального оружия, но это вопрос нашего суверенитета", — пояснил президент в интервью журналистам, добавив, что его страна пытается поддерживать мирные, хорошие отношения со всеми странами мира, в том числе и с Россией.

Заявление Путина о поставках оружия из Южной Кореи

Накануне на Валдайском форуме Путин заявил, что руководство Южной Кореи приняло решение о поставках Украине оружие и боеприпасов, но при этом не привел никаких подтверждений. По словам Путина, это может повредить отношениям РФ и Южной Кореи. Президент страны-агрессора также пригрозил сотрудничеством в военной сфере с Северной Кореей.

Напомним, что тайные операции российской разведки оплачиваются за счет контрабанда сигарет и героина. Объемы наркотрафика и контрабанды, поддерживаемых Путиным, сравнивают с цунами.

Ранее Фокус сообщал, что в российские войска в Херсоне привлекли мобилизованных, но, по данным британской разведки, это не поможет.