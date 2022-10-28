Президент Південної Кореї спростував постачання зброї до України після звинувачень Путіна

За словами південнокорейського президента, надається лише гуманітарна допомога. Жодна летальна зброя не передана, він також зазначив, що це питання суверенітету Південної Кореї.

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У п'ятницю, 28 жовтня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що його країна не планує постачати летальні озброєння Україні. Така заява прозвучала через кілька годин після того, як президент РФ Володимир Путін заявив, що офіційний Сеул ухвалив рішення про постачання Києву зброї та боєприпасів. Про це повідомляє CNN.

За словами південнокорейського президента, надається лише гуманітарна та мирна допомога Україні — на знак солідарності з міжнародною спільнотою.

"Ми не поставили жодної летальної зброї, але це питання нашого суверенітету", — пояснив президент в інтерв'ю журналістам, додавши, що його країна намагається підтримувати мирні, добрі стосунки з усіма країнами світу, у тому числі з Росією.

Заява Путіна про постачання зброї з Південної Кореї

Напередодні на Валдайському форумі Путін заявив, що керівництво Південної Кореї ухвалило рішення про постачання Україні зброї та боєприпасів, але при цьому не навів жодних підтверджень. За словами Путіна, це може зашкодити відносинам РФ та Південної Кореї. Президент країни-агресора також погрожував співпрацею у військовій сфері з Північною Кореєю.

Нагадаємо, що таємні операції російської розвідки оплачуються за кошти від контрабанди цигарок та героїну. Обсяги наркотрафіку та контрабанди, які підтримує Путін, порівнюють із цунамі.

Раніше Фокус повідомляв, що до російських військ у Херсоні залучили мобілізованих, але, за даними британської розвідки, це не допоможе.