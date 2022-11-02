США звинуватили Північну Корею в постачанні снарядів для РФ

Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі вважає, що КНДР продає ЗС РФ боєприпаси, прикриваючись їх постачанням у країни Африки.

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Рада нацбезпеки США при Білому домі впевнена, що КНДР таємно допомагає Росії у війні з Україною та постачає російській армії снаряди. Таку думку висловив координатор стратегічних комунікацій відомства Джон Кірбі, повідомляє CNN.

"Наша інформація свідчить, що КНДР таємно постачає значну кількість артилерійських снарядів для війни Росії проти України", — сказав Кірбі.

За його словами, незважаючи на публічні запевнення Північної Кореї про те, що вона не надає військову технічну допомогу ЗС РФ, снаряди і зброю в Росію направили.

Зі свого боку, у КНДР намагаються приховати в таємниці постачання озброєння третім країнам і в кінцевому пункті призначення для військового вантажу вказують країни Близького Сходу чи Північної Африки.

У Білому домі наголосили, що продовжуватимуть стежити за тим, чи надходять ці вантажі в Росію.

Зазначимо, що, за інформацією редакції CNN, офіційний Пхеньян досі не надав вагомих доказів непричетності до постачання зброї ЗС РФ для війни в Україні.

Раніше в Ірані побічно підтвердили продаж для Росії озброєння. У Тегерані заявили, що країна продала військову техніку іноземним замовникам, зокрема, деяким великим світовим державам.

Фокус також писав про те, що президент Південної Кореї спростував постачання зброї в Україну після звинувачень Путіна. За словами південнокорейського президента, надається лише гуманітарна допомога. Жодна летальна зброя не була передана, він також зазначив, що це питання суверенітету Південної Кореї.