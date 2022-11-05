Боротьба почалася всерйоз: на роль наступного генсека НАТО розглядається українка, — NYT

Журналісти пишуть, що одним із фаворитів у США є політик із Канади Христя Фріланд, яка яро підтримує Україну у боротьбі з Росією.

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Війна Росії проти України дала НАТО нове відчуття своєї життєво важливої ролі у захисті Європи. Із закінченням терміну повноважень нинішнього генсека НАТО Єнса Столтенберга вже через рік боротьба між союзниками за те, хто має замінити його, розпочалася серйозна. Про це пише The New York Times.

Джерела видання заявили, що у Вашингтоні вже з'явився один головний кандидат: Христя Фріланд, міністр фінансів Канади, українка за походженням.

Хто така Христя Фріланд?

Журналісти пишуть, що 54-річна Фріланд, колишня журналістка. Її переваги значні: вона володіє англійською, французькою, італійською, українською та російською мовами. Вона керувала складними операціями, гарна на пресконференціях та інших публічних виступах. Вона може стати першою жінкою і першим канадцем, який колись керував НАТО.

У матеріалі сказано, що Фріланд також є рішучим прихильником України та її боротьби із російською агресією. У 2014 році вона поїхала до Києва, щоб відсвяткувати повалення підтримуваного Кремлем президента України Віктора Януковича та зустрітися там із офіційними особами. Росія потім внесла її до довгого списку заборонених осіб. У 2015 році пані Фріланд писала в есе під назвою "Моя Україна", що до кінця свого життя її бабуся та дідусь по материнській лінії "вважали себе політичними вигнанцями, що несуть відповідальність за збереження ідеї незалежної України".

Інші кандидати

Повідомляється, що Сполучені Штати не висувають свого кандидата, оскільки американський генерал традиційно є верховним головнокомандувачем сил Альянсу у Європі.

Зазначається, що Євросоюз хотів би, щоб наступний глава НАТО був із країни-члена. Хоча європейці ще мають об'єднатися навколо єдиного кандидата, у них також є кілька сильних суперників, серед яких 45-річна Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії, Зузана Чапутова, 49 років, президент Словаччини, і 54-річна Колінда Грабар-Кітарович, яка була президентом Хорватії з 2015 до 2020 року. Великобританія має свого кандидата в особі 52-річного Бена Уоллеса, міністра оборони.

Журналісти пишуть, що людина, яка отримає цю роботу, безсумнівно, набуде володіння одним із найкритичніших моментів в історії альянсу. Війна в Україні означала появу більшої кількості військ НАТО біля кордонів Росії, потенційних нових членів Швеції та Фінляндії, а також нові потреби в грошах та устаткуванні.

Раніше Фокус писав, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до НАТО. Генсек Альянсу Йєнс Столтенберг поспішає розширити оборонний союз, щоб не допустити прорахунків із Москвою. Анкара змушує Стокгольм чинити рішучіше з курдськими сепаратистами.

Ще нагадаємо, що Байден заявив, що додаткові війська США в Європі залишаться надовго. У рамках посилення військової присутності в Європі сили НАТО з червня місяця провели кілька маневрів, у тому числі ядерні навчання у повітряних просторах Бельгії та Великобританії.

Також повідомлялося, що США звинуватили Північну Корею у постачанні снарядів для РФ. Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі вважає, що КНДР продає ЗС РФ боєприпаси, прикриваючись їхніми поставками до країн Африки.