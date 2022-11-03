Додаткові війська США в Європі залишаться надовго, — Байден

У межах посилення військової присутності в Європі сили НАТО з червня провели кілька маневрів, зокрема ядерні навчання у повітряних просторах Бельгії та Великої Британії.

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Президент Джо Байден під час брифінгу заявив, що Сполучені Штати мають намір зберігати присутність додаткових військ у Європі протягом тривалого часу. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Американському президенту поставили питання, як довго додатковий контингент військ США залишатиметься у Польщі та інших країнах НАТО.

"Вони будуть там ще довго", — відповів Байден.

Військова присутність сил НАТО у Європі

Заява Єнса Столтенберга

Про посилення бойових груп на східному рубежі Північноатлантичного альянсу заявив у червні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, у планах Альянсу збільшити чисельність контингенту у 7,5 разів — із 40 тисяч до 300 тисяч військовослужбовців. Генсек зазначив, що посилення східного рубежу дасть більше можливостей щодо організації протиповітряної оборони.

Авіаносець "Джордж Буш"

Наприкінці серпня до Середземного моря 25 серпня увійшла американська авіаносна ударна група, яку очолює атомний авіаносець "Джордж Буш". За інформацією Пентагону, група вирушила в регіон на тлі воєнних дій в Україні.

На борту авіаносця перебуває понад 70 одиниць літаків, гелікоптерів та іншої авіаційної техніки. Літаки здійснювали патрульні польоти у напрямку південної частини Європи, Литви та Польщі. Командувач авіаносної ударної групи контрадмірал Денніс Воллес заявив, що його військовослужбовці готові до будь-якої місії, зокрема вступити в бій з російською армією, і це команда демонструє щодня.

Авіаносець відвідав командувач НАТО Єнс Столтенберг, який зазначив, що одне із завдань ударної групи — уважно стежити за Росією на тлі загрози застосування атомної "брудної бомби".

"Орли, що кричать"

Наприкінці жовтня на румунській військовій авіабазі за кілька кілометрів від українського кордону Сполучені Штати розмістили 101 повітряно-десантну дивізію "Орли, що кричать", які провели навчання, максимально наближені до бойових умов. В інтерв'ю агентству CBS News командир дивізії Джон Любас кілька разів наголосив, що вони прибули в Європу для захисту території НАТО.

"Стійкий полудень"

Із 17 по 30 жовтня у повітряних просторах Бельгії та Великої Британії, а також над акваторіями Північного та Норвезького морів пройшли ядерні навчання НАТО "Стійкий полудень". У процесі навчань були задіяні бомбардувальники В-52, які потенційно здатні нести ядерну зброю, а також винищувачі 4-го та 5-го поколінь, літаки спостереження та паливозаправники.