Ядерні навчання "Стійкий полудень": у НАТО розкрили деталі

Військові навчання з ядерного стримування триватимуть з 17 по 30 жовтня, а навчальні польоти відбудуться над Бельгією, а також над Північним морем та Великобританією.

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У понеділок, 17 жовтня, у повітряному просторі над північно-західною Європою стартують навчання з ядерного стримування "Стійкий полудень", у яких візьмуть участь 14 країн. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті НАТО.

Відомо, що навчання триватимуть до 30 жовтня. В Альянсі стверджують, що це щорічна програма тренувань з ядерного стримування і вона не пов'язана з російсько-українською війною та ядерним шантажем Росії.

Вже відомо, що у навчаннях братимуть участь до 60 літаків різних типів. Серед них – американські бомбардувальники B-52, винищувачі четвертого та п'ятого поколінь, а також літаки-розвідники та літаки-заправники.

Навчальні польоти проходитимуть над Бельгією (країна цього року стала майданчиком для тренувань), а також над Північним морем та Великою Британією.

Зазначимо, що раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що сили НАТО не скасовуватимуть заплановані навчання через повномасштабну російсько-українську війну, оскільки це може слугувати невірним сигналом для РФ і посилити ескалацію в Україні.

Союзні сили, як і зазвичай, відпрацюють використання американських ядерних бомб, що розташовані в Європі, з тренувальними польотами без бойової зброї.

Нагадаємо, 7 жовтня президент США Джо Байден заявив, що загроза ядерного армагеддону є найвищою з часів Кубинської кризи 1962 року. За словами американського президента, Путін не жартував, коли казав, що готовий завдати ядерного удару.

6 жовтня ЗМІ повідомляли, що Захід підготував п'ять сценаріїв відповіді на можливе застосування Росією ядерної зброї на території України. Це може бути ядерний удар у відповідь по РФ, знищення російської армії або знищення Чорноморського флоту РФ.