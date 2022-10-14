Ядерные учения "Стойкий полдень": в НАТО раскрыли детали

Военные учения по ядерному сдерживанию продлятся с 17 по 30 октября, а учебные полеты пройдут над Бельгией, а также над Северным морем и Великобританией.

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В понедельник, 17 октября, в воздушном пространстве над северо-западной Европой стартуют учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень", в которых примут участие 14 стран. Информация об этом появилась на официальном сайте НАТО.

Известно, что учения продлятся до 30 октября. В Альянсе утверждают, что это – ежегодная программа тренировок по ядерному сдерживанию и она не связана с российско-украинской войной и ядерным шантажом России.

Уже известно, что в учениях будут участвовать до 60 самолетов различных типов. Среди них – американские бомбардировщики B-52, истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики.

Учебные полеты будут проходить над Бельгией (страна в этом году стала площадкой для тренировок), а также над Северным морем и Великобританией.

Отметим, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что силы НАТО не будут отменять запланированные учения из-за полномасштабной российско-украинской войны, так как это может послужить неверным сигналом для РФ и усилить эскалацию в Украине.

Союзные силы, как и обычно, отработают использование американских ядерных бомб, базирующихся в Европе, с тренировочными полетами без боевого оружия.

Напомним, 7 октября президент США Джо Байден заявил, что угроза ядерного армагеддона является наивысшей со времен Кубинского кризиса 1962 года. По словам американского президента, Путин не шутил, когда говорил, что готов нанести ядерный удар.

6 октября СМИ сообщали, что Запад подготовил пять сценариев ответа на возможное применение Россией ядерного оружия по территории Украины. Это может быть ответный ядерный удар по РФ, уничтожение российской армии или уничтожение Черноморского флота РФ.